Соболев: категорически против новых Майданов

"Я считаю, что нам не нужно сейчас проводить большие Майданы. Сейчас время принимать нужные решения в парламенте, но большинство из них заблокированы. Мы просим людей помочь в борьбе с торговлей с оккупантами, но делать это цивилизованно, по-украински, по-европейски", – сказал Соболев в эфире канала ICTV.

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Соболев также сообщил детали вчерашней драки в центре Киева.

"Вчерашняя встреча, вчерашняя мирная демонстрация началась как нормальная встреча в мирном общении, в том числе с нацгвардейцами перед Администрацией президента. Проблемы начались, когда стражи порядка окружили нас четырехугольником, заблокировав нас. Начали задерживать людей, забирать флаги", – сообщил Соболев.

Ранее сообщалось, что Соболев бил полицейского по время столкновений участников блокады Донбасса с силовиками в центре Киева и пытался стянуть с него шлем. Напомним, в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

Несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.