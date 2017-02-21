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    Соболев: категорически против новых Майданов

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (88)

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    Народный депутат Егор Соболев заявил, что в настоящее время нельзя проводить массовые акции протеста, сейчас время принимать нужные решения в парламенте.
    Телеканал ICTV на Youtube

    "Я считаю, что нам не нужно сейчас проводить большие Майданы. Сейчас время принимать нужные решения в парламенте, но большинство из них заблокированы. Мы просим людей помочь в борьбе с торговлей с оккупантами, но делать это цивилизованно, по-украински, по-европейски", – сказал Соболев в эфире канала ICTV.

    Смотрите также: Появились первые кадры с места столкновений в центре Киева

    Соболев также сообщил детали вчерашней драки в центре Киева.

    "Вчерашняя встреча, вчерашняя мирная демонстрация началась как нормальная встреча в мирном общении, в том числе с нацгвардейцами перед Администрацией президента. Проблемы начались, когда стражи порядка окружили нас четырехугольником, заблокировав нас. Начали задерживать людей, забирать флаги", – сообщил Соболев.

    Ранее сообщалось, что Соболев бил полицейского по время столкновений участников блокады Донбасса с силовиками в центре Киева и пытался стянуть с него шлем. Напомним, в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

    Несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок

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