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    В стычках в Киеве пострадали 10 митингующих и один полицейский - СМИ

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (53)

    (обновлено: )61850
    Согласно информации, среди пострадавших в результате потасовок с полицией в центре Киева есть один человек с черепно-мозговой травмой и один сердечник.
    Ситуация в центре Киева
    Ведомости-Украина

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. В потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса. Об этом сообщил работник скорой помощи в ходе трансляции, которую в воскресенье ведет "Громадське ТВ".

    К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ. Видео
    Ведомости Украина/Youtube
    К месту стычки в Киеве подтянулся спецназ

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    Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады Донбасса. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между силовиками и демонстрантами произошли несколько потасовок.

    "Есть информация, что пострадали около десять человек. Среди них есть одна черепно-мозговая травма и один сердечник", — заявил медик в эфире телеканала.

    Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в ходе столкновений пострадал один полицейский. "Один полицейский пострадал, у него серьезные травмы", — заявил Крищенко в ходе трансляции.

    Ранее нардеп и комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что правоохранители применяют грубую физическую силу к митингующим на Банковой.

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