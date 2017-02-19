В стычках в Киеве пострадали 10 митингующих и один полицейский - СМИ

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. В потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса. Об этом сообщил работник скорой помощи в ходе трансляции, которую в воскресенье ведет "Громадське ТВ".

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Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады Донбасса. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между силовиками и демонстрантами произошли несколько потасовок.

"Есть информация, что пострадали около десять человек. Среди них есть одна черепно-мозговая травма и один сердечник", — заявил медик в эфире телеканала.

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в ходе столкновений пострадал один полицейский. "Один полицейский пострадал, у него серьезные травмы", — заявил Крищенко в ходе трансляции.

Ранее нардеп и комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщил, что правоохранители применяют грубую физическую силу к митингующим на Банковой.