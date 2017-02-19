Появились первые кадры с места столкновений в центре Киева

Правоохранители Киева задержали пятерых участников потасовок в центре Киева. Об этом сообщил в воскресенье начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.

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"Пять человек (задержаны — Ред.)", — заявил Крищенко в ходе трансляции, которую в воскресенье ведет "Громадське ТВ".

Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.