Столкновения в центре Киева: Соболев пытался побить полицейского

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Егор Соболев бил полицейского по время столкновений участников блокады Донбасса с силовиками в центре Киева и пытался стянуть с него шлем, сообщает "Громадське".
Депутат Єгор Соболєв б'є поліцейського по касці pic.twitter.com/nEKhBXNBlA— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 февраля 2017 г.
"Нардеп Егор Соболев и нардеп Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь, где и задержали участников акции. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем", — сказано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.
Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.