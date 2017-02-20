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    Киев

    Столкновения в центре Киева: Соболев пытался побить полицейского

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (60)

    (обновлено: )100463
    Как говорится в сообщении, депутаты Егор Соболев и Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем.
    Столкновения между правоохранителями и митингующими в центре Киева
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Егор Соболев бил полицейского по время столкновений участников блокады Донбасса с силовиками в центре Киева и пытался стянуть с него шлем, сообщает "Громадське".

    ​"Нардеп Егор Соболев и нардеп Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь, где и задержали участников акции. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем", — сказано в сообщении.

    Смотрите также: Как сторонники блокады Донбасса устанавливали палатку у АП в Киеве

    Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

    Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок

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