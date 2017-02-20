Столкновения в центре Киева: Соболев пытался побить полицейского

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Егор Соболев бил полицейского по время столкновений участников блокады Донбасса с силовиками в центре Киева и пытался стянуть с него шлем, сообщает "Громадське".

Депутат Єгор Соболєв б'є поліцейського по касці pic.twitter.com/nEKhBXNBlA — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 февраля 2017 г.

​"Нардеп Егор Соболев и нардеп Семен Семенченко пытались прорваться со стороны Майдана на Европейскую площадь, где и задержали участников акции. При этом Соболев бил полицейского и пытался сорвать с него шлем", — сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в потасовках с полицией в центре Киева пострадали около десяти митингующих, выступающих в поддержку торговой блокады Донбасса.

Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.