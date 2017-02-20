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    Березюк об инциденте с Соболевым: будете смеяться - вас изобьет полиция

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (72)

    (обновлено: )312
    Глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк, комментируя инцидент с Егором Соболевым под АП, сообщил, что в Украине нет справедливого суда, поэтому и нет демократического государства.
    Олег Березюк. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк сообщил, что вчерашний инцидент с его коллегой по Верховной Раде Андреем Соболевым в центре Киева является "экстраординарным событием".

    Нардепу Егору Соболеву разбили нос под АП. Видео
    NewsOne/Youtube
    Нардепу Егору Соболеву разбили нос под АП

    Ранее сообщалось, что накануне в ходе потасовок под Администрацией президента народному депутату Егору Соболеву разбили нос. Также СМИ сообщали, что народный избранник пытался избить полицейского.

    "Вчера произошло экстраординарное событие, мы об этом еще будем говорить. Был избит народный депутат Украины. Если вы смеетесь, то завтра будете избиты вы теми же полицейскими. Поэтому это будет отдельный разговор парламентским способом", — цитирует Березюка "112 Украина".

    Березюк подчеркнул, что в Украине нет справедливого суда, поэтому и нет демократического государства.

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