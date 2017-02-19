Нардепу Егору Соболеву разбили нос под АП

Комбата ОУН Николая Коханивского арестовали и увезли в Шевченковское отделение полиции.

"Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня, разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева", — говорится в сообщении Семенченко на его странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины.