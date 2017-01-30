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    Суд ООН рассмотрит иск Украины против РФ в марте - Климкин

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    Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, Россия "последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    AP Photo/Sergei Grits

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России о нарушении двух конвенций, сообщил глава отечественного МИД Павел Климкин.

    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы
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    Шестнадцатого января МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

    "В марте начнется слушание в Международном суде ООН, относительно нашего иска, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и конвенцию по запрету финансирования терроризма и конвенцию о запрете расовой дискриминации", — сказал министр в эфире телеканала "Интер".

    В поданном в суд иске говорится, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение на Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

    К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком.

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