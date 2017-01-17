Луценко: ООН передала заявление Януковича с просьбой РФ ввести в Украину войска

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Украины получила от ООН заверенную фотокопию заявления экс-президента Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой к РФ ввести войска в Украину. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Последние дни защита беглого Януковича плодит псевдосенсации. Причина проста — процесс над Януковичем все ближе, а доказательств его госизмены все больше", — заявил он.

Юрий Луценко в Facebook Опубликованный Луценко документ

"Главная военная прокуратура Украины получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", — добавил Луценко.

Читайте также: Смутные "миллиарды" Януковича рассеялись в тумане

Ранее главного военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что обвинительный акт в отношении Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января.

Напомним, уведомление о подозрении в госизмене было озвучено Януковичу 28 ноября на заседании Святошинского райсуда Киева по делу о гибели людей во время беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года, в котором он участвовал в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории РФ.