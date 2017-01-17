Суд ООН получил иск Украины против РФ

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Иск Украины против России по обвинению в нарушении российской стороной конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации поступил в Международный суд ООН, сообщили в инстанции.

В иске сказано, что, согласно позиции Киева, "с 2014 года Россия увеличила свое вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней, совершив военное вторжение в Украину, финансируя акты терроризма и нарушив права миллионов украинских граждан". Украина полагает, что "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права".

К актам терроризма, которые по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.