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    "Укрнафта": РФ уклоняется от разбирательства в Гааге по иску компании

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    Председатель правления "Укрнафты" Марк Роллинс заявил, что российская сторона затягивает участие в в арбитражном разбирательстве в Гааге по иску компании к РФ.
    Укрнафта. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 ФЕВ — РИА Новости Украина. Россия уклоняется от участия в арбитражном разбирательстве в Гааге по иску компании "Укрнафта" к РФ с требованием компенсировать потери автозаправочных станций компании в Крыму после его присоединения к РФ, считает председатель правления "Укрнафты" Марк Роллинс.

    АЗС Укрнафта
    Сайт "Укрнафты"
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    В 2016 году "Укрнафта" подала иск России в постоянный третейский суд в Гааге. "Россия уклоняется от участия в этом процессе, и это его в некоторой степени затягивает. Слушания пока не начались, я боюсь, что это будет очень долгий процесс. Но это вопрос принципа, компания должна защищать свои активы", — заявил Роллинс на пресс-конференции во вторник.

    Украинские компании "Укрнафта" и Stabil в своем иске заявляли, что потеряли инвестиционные активы в Крыму, сославшись на нарушение двустороннего межправительственного договора об инвестициях.

    Представители РФ в комментариях для суда заявляли, что двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и РФ не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом. Кроме того, российская сторона сообщала, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.

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