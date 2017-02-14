"Укрнафта": РФ уклоняется от разбирательства в Гааге по иску компании

КИЕВ, 14 ФЕВ — РИА Новости Украина. Россия уклоняется от участия в арбитражном разбирательстве в Гааге по иску компании "Укрнафта" к РФ с требованием компенсировать потери автозаправочных станций компании в Крыму после его присоединения к РФ, считает председатель правления "Укрнафты" Марк Роллинс.

В 2016 году "Укрнафта" подала иск России в постоянный третейский суд в Гааге. "Россия уклоняется от участия в этом процессе, и это его в некоторой степени затягивает. Слушания пока не начались, я боюсь, что это будет очень долгий процесс. Но это вопрос принципа, компания должна защищать свои активы", — заявил Роллинс на пресс-конференции во вторник.

Украинские компании "Укрнафта" и Stabil в своем иске заявляли, что потеряли инвестиционные активы в Крыму, сославшись на нарушение двустороннего межправительственного договора об инвестициях.

Представители РФ в комментариях для суда заявляли, что двустороннее соглашение о защите инвестиций между Украиной и РФ не может служить основанием для урегулирования претензий истцов арбитражным трибуналом. Кроме того, российская сторона сообщала, что не признает юрисдикцию гаагского арбитража в этом разбирательстве.