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    Встать, суд идет. Гаага рассматривает иск Украины к РФ – суть претензий

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (10)

    (обновлено: )50008
    Киев требует от суда обязать РФ "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    РИА Новости Украина

    Международный суд ООН приступил к слушаниям в рамках иска Украины против России, слушания пройдут по требованиям Киева к Москве о "применении предупредительных мер" в рамках поданного иска, сообщили в понедельник в пресс-службе МИД Украины.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ якобы нарушила две конвенции – по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ в свою очередь заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска. Как отметили в МИД, Киев не представил подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию.

    "В Гааге в рамках иска Украины против Российской Федерации Международный суд ООН начал слушания о применении предупредительных мер", – сообщили в МИД Украины.

    Как пояснили в ведомстве, на этих слушаниях Киев требует от суда обязать Россию "прекратить нарушение международного права", а именно "обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины".

    "Меры позволят суду предупредить ухудшение ситуации и, самое главное — защитить гражданское население в течение времени, необходимого для рассмотрения дела. При этом рассмотрение иска по существу продолжится независимо от решения суда относительно запроса о применении предупредительных мер", – говорится в комментарии МИД Украины.

    В ведомстве добавили, что применение этих мер является особенно важным в контексте обострения ситуации, в частности в подконтрольной Вооруженным силам Украины Авдеевке.

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    По информации ведомства, ожидается, что слушания о применении временных мер продлятся четыре дня. Украина представит аргументы в понедельник и в среду, РФ – во вторник и четверг.

    Как правило, Международный суд ООН рассматривает запросы о введении временных мер в ускоренном порядке. Ожидается, что суд вынесет решение в течение нескольких недель, сообщили в МИД Украины.

    "Что касается рассмотрения дела по существу, то в течение нескольких ближайших месяцев Международный суд ООН должен определить расписание представления сторонами процессуальных документов, после чего будут назначены устные слушания", – пояснили в МИД.

    Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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