В понедельник в Гааге состоится суд по иску Украины против России

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины к России.

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Международный суд, который является главным судебным органом ООН, проведет публичные слушания по иску Украины о нарушениях Россией норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНИАН.

Как сообщает первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook, Министерство иностранных дел Украины в суде будет представлять заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

Ранее в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщалось, что РФ намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге.