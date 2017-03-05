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    В понедельник в Гааге состоится суд по иску Украины против России

    (обновлено: )31903
    Согласно информации первого вице-спикера Ирины Геращенко в Facebook, Министерство иностранных дел Украины в суде будет представлять заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины к России.

    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН
    Лондонский суд рассматривает иск России к Украине. Мнение эксперта

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    Международный суд, который является главным судебным органом ООН, проведет публичные слушания по иску Украины о нарушениях Россией норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНИАН.

    Как сообщает первый вице-спикер Ирина Геращенко в Facebook, Министерство иностранных дел Украины в суде будет представлять заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

    Ранее в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщалось, что РФ намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге.

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