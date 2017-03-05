Электронные понты. Биометрический паспорт – дорогое и ненужное удовольствие

Инесса Другова, РИА Новости Украина

На горизонте забрезжил долгожданный безвиз для украинцев. Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на либерализацию визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент. Если все пройдет благополучно, то можно надеяться, что у же этим летом граждане Украины смогут путешествовать по Европе без оформления виз.

Однако стоит напомнить, что одно из важных условий получения Украиной безвиза со странами Шенгенской зоны — биометрические загранпаспорта.

Как оформить?

Приставка "биометрический" означает наличие в обложке микрочипа, на который, как на "флешку", записываются биометрические признаки владельца — цифровое фото, образец отпечатков указательных пальцев, автограф, а также реквизиты самого паспорта. Подделка биометрического чипа теоретически возможна, но требует наличия нетривиальных ресурсов и технологий.

Выпуск биометрических паспортов — документов с микрочипом — в Украине начался еще с января 2015 года. Именно тогда был обеспечен прием документов на оформление такого документа в 30 подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС) на всей территории Украины. А уже с середины февраля 2015 появилась возможность оформить эти документы в любом подразделении миграционной службы, осуществляющем оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В настоящее время, чтобы упростить получение паспорта, ГМС ввела электронная очередь. Записаться можно через официальный веб-сайт ГМС на выбранную и доступную в системе дату и время, но не более чем за две недели. Если сроки вам не так важны, то можно записаться в очередь через терминал в территориальном подразделении ГМС за месяц до выбранной вами даты. Кроме того есть возможность встать в текущую электронную очередь через терминал в территориальном подразделении ГМС буквально на сегодня. Каждый из возможных видов записи функционирует одновременно и независимо друг от друга. В случае отсутствия свободных мест в он-лайн очереди можно воспользоваться двумя другими видами записи в электронную очередь непосредственно в территориальных подразделениях ГМС. Правда, пока сервис работает в тестовом режиме только в территориальных подразделениях миграционной службы в Киеве и отдельных областях.

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Услуги по оформлению биометрического для выезда за границу предоставляются также в отдельных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Цена вопроса

Список документов для оформления загранпаспорта в Украине не так велик, как может показаться, — внутренний паспорт, идентификационный код, для мужчин до 25 лет — справка из военкомата или военный билет. После того, как вы собрали необходимые документы можно отправиться, например, в ближайшее отделение миграционной службы. Заявление пишется на месте. Также нужно будет оплатить услуги. Часто для оплаты выдают несколько реквизитов, но можно не оплачивать такие "услуги", как подготовка документов к передаче, информационные услуги и страховка. Это просто выкачивание денег. Чтобы оформить биометрический паспорт в обычном режиме (срок выдачи — через 20 дней) оплатить нужно только государственную пошлину на выпуск загранпаспорта в размере 253 гривны и стоимость бланка — 304 грн 32 коп. Итого 557,32 грн. Если паспорт нужен срочно, стоимость увеличивается. Чтобы получить документ за неделю, госпошлину и информационные услуги придется оплатить в двойном размере. Если загранпаспорт оформляется через "Паспортный сервис", куда часто любят направлять, стоимость процедуры увеличится на 350 гривен — цена услуг этого посредника.

Существуют и другие посредники, которые предлагают оформить биометрический паспорт в кратчайшие сроки. В Интернете есть масса объявлений от фирм, которые обещают оформить биометрический загранпаспорт "под ключ" буквально за два рабочих дня по договорной цене. Если вы хотите оформить паспорт за три дня, цены в столице стартуют от 2 000 гривен, а за 950 гривен паспорт вам сделают за 30 дней. От вас потребуется только стандартный набор документов. При этом некоторые посредники обещают обеспечить вас паспортом, например, с любой пропиской и даже без места регистрации.

Личный опыт

"Сделала в прошлом году при еще действующем старом, действо называлось "В ожидании безвиза". Я делала срочный и оставляла старый паспорт, так как у меня была виза. Заплатила 900грн с копейками. А вообще стоимость зависит зависит от твоих желаний. Срочный дороже, если оставляешь старый паспорт, как у меня (с действующей визой и еще действующий), еще 170 грн. доплатишь. Сейчас в районных отделениях ОВИР электронная очередь, вроде запись на месяц вперед. Но есть секретный отдельчик — городской ОВИР на Березняковской. Раньше им нельзя было выдавать паспорта простым гражданам, а теперь, в связи с очередями, можно. Записи нет. Ехать лучше во второй половине дня. Все оплаты на месте. Моя подруга относила документы на прошлой неделе, час постояла, а женщина в очереди говорила, что приходила в другой день, очереди не было совсем", — поделилась секретами киевлянка Ирина.

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"Мои родители получают паспорт в паспортном столе Подольского района Киева. Предварительно я взяла для них талоны на конкретное время в конкретный день. Они пришли, заплатили около 500 грн за каждый не срочный паспорт. Ждут. Через 3 недели придут забирать готовый документ", — рассказала Светлана рецепт неспешного получения загранпаспорта.

"Я паспорт год назад делал. На бульваре Шевченко есть "Паспорт-сервис", там без особых накруток, но они берут за сервис. Дали квитанцию — рядом банк — оплатил. В банке отняли 1,5 часа — все занимались обхаживанием каких-то ВИПов, им было не до меня, сфотографировался, приложил пальцы к сканеру. Через дней пять пришла СМС — мол, забирайте. Кажется 1300 заплатил за срочность, а может я ошибаюсь. Сама процедура заняла, может минут 30", — вспоминает житель столицы Виктор.

Без ажиотажа

Как сказал РИА новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук, сейчас не стоит ожидать какого-то особого всплеска запросов на биометрические паспорта.

"Пик их оформления пришелся на 2016-й год, когда украинцы ожидали введения безвизового режима в ноябре. Вопрос в другом. У большей части страны, даже включая сделавших биопаспорта, уже просто нет финансовой возможности поехать в Европу. За что мы должны благодарить эту власть. Поэтому даже если Украина получит безвизовый режим, то для украинцев он выглядит, как издевательство", — подытожил Корнейчук.