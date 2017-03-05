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    Аналитика и комментарии

    Электронные понты. Биометрический паспорт – дорогое и ненужное удовольствие

    (обновлено: )65633
    Возможно, уже летом этого года граждане Украины смогут пересекать границу с большинством стран Европы без виз. Но владельцам загранпаспортов старого образца придется оформлять визу перед поездкой, или оформить биометрический загранпаспорт.
    Биометрический паспорт
    Science Photo Library

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    На горизонте забрезжил долгожданный безвиз для украинцев. Совет ЕС, где представлены все страны-члены Евросоюза, в четверг дал согласие на либерализацию визового режима для граждан Украины, теперь за решение должен проголосовать Европарламент. Если все пройдет благополучно, то можно надеяться, что у же этим летом граждане Украины смогут путешествовать по Европе без оформления виз.

    Однако стоит напомнить, что одно  из важных условий получения Украиной безвиза со странами Шенгенской зоны — биометрические загранпаспорта. 

    Как оформить?

    Приставка "биометрический" означает наличие в обложке микрочипа, на который, как на "флешку", записываются биометрические признаки владельца — цифровое фото, образец отпечатков указательных пальцев, автограф, а также реквизиты самого паспорта. Подделка биометрического чипа теоретически возможна, но требует наличия нетривиальных ресурсов и технологий.

    Биометрический паспорт. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Биометрический паспорт: плюсы и минусы

    Выпуск биометрических паспортов — документов с микрочипом — в Украине начался еще с января 2015 года. Именно тогда был обеспечен прием документов на оформление такого документа в 30 подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС) на всей территории Украины. А уже с середины февраля 2015  появилась возможность оформить эти документы в любом подразделении миграционной службы, осуществляющем оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В настоящее время, чтобы упростить получение паспорта, ГМС ввела  электронная очередь. Записаться можно  через официальный веб-сайт ГМС на выбранную  и доступную в системе дату и время, но не более чем за две недели. Если сроки вам не так важны, то можно записаться в очередь через  терминал в территориальном подразделении ГМС за месяц до выбранной вами даты. Кроме того есть возможность встать в текущую электронную очередь через терминал в территориальном подразделении ГМС буквально на сегодня. Каждый из возможных видов записи функционирует одновременно и независимо друг от друга. В случае отсутствия свободных мест в он-лайн очереди можно воспользоваться двумя другими видами записи в электронную очередь непосредственно в территориальных подразделениях ГМС. Правда, пока сервис работает в тестовом режиме только в территориальных подразделениях миграционной службы в Киеве и отдельных областях.

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    Услуги по оформлению биометрического для выезда за границу предоставляются также в отдельных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

    Цена вопроса

    Список документов для оформления загранпаспорта  в Украине не так велик, как может показаться, — внутренний паспорт, идентификационный код, для мужчин до 25 лет — справка из военкомата или военный билет.  После того, как вы собрали необходимые документы можно отправиться, например, в ближайшее отделение миграционной службы. Заявление пишется на месте. Также нужно будет оплатить услуги. Часто для оплаты выдают несколько реквизитов, но можно не оплачивать такие "услуги", как подготовка документов к передаче, информационные услуги и страховка. Это просто выкачивание денег. Чтобы оформить биометрический паспорт в обычном режиме (срок выдачи — через 20 дней) оплатить нужно только государственную пошлину на выпуск загранпаспорта в размере 253 гривны и стоимость бланка — 304 грн 32 коп. Итого 557,32 грн. Если паспорт нужен срочно, стоимость увеличивается. Чтобы получить документ за неделю, госпошлину и информационные услуги придется оплатить в двойном размере. Если загранпаспорт оформляется через "Паспортный сервис", куда часто любят направлять, стоимость процедуры увеличится на 350 гривен — цена услуг этого посредника.

    Существуют и другие посредники, которые предлагают оформить биометрический паспорт в кратчайшие сроки. В Интернете есть масса объявлений от фирм, которые обещают оформить биометрический загранпаспорт "под ключ" буквально за два рабочих дня по договорной цене. Если вы хотите оформить паспорт за три дня, цены в столице стартуют от 2 000 гривен, а за 950 гривен паспорт вам сделают за 30 дней. От вас потребуется только стандартный набор документов. При этом некоторые посредники обещают обеспечить вас паспортом, например, с любой пропиской и даже без места регистрации.

    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Обозреватель
    Украина-Турция: безвиз без загранпаспорта

    Личный опыт

    "Сделала в прошлом году при еще действующем старом, действо называлось "В ожидании безвиза". Я делала срочный и оставляла старый паспорт, так как у меня была виза. Заплатила 900грн с копейками. А вообще стоимость зависит зависит от твоих желаний. Срочный дороже, если оставляешь старый паспорт, как у меня (с действующей визой и еще действующий), еще 170 грн. доплатишь. Сейчас в районных отделениях ОВИР электронная очередь, вроде  запись на месяц вперед. Но есть секретный отдельчик — городской ОВИР на Березняковской. Раньше им нельзя было выдавать паспорта простым гражданам, а теперь, в связи с очередями, можно. Записи нет. Ехать лучше во второй половине дня. Все оплаты на месте. Моя подруга относила документы на прошлой неделе, час постояла, а женщина в очереди говорила, что приходила в другой день, очереди не было совсем", — поделилась секретами киевлянка Ирина. 

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    "Мои родители получают паспорт в паспортном столе Подольского района Киева. Предварительно я взяла для них талоны на конкретное время в конкретный день. Они пришли, заплатили около 500 грн за каждый не срочный паспорт. Ждут. Через 3 недели придут забирать готовый документ", — рассказала Светлана рецепт неспешного получения загранпаспорта. 

    "Я паспорт год назад делал. На бульваре Шевченко есть "Паспорт-сервис", там без особых накруток, но они берут за сервис. Дали квитанцию — рядом банк — оплатил. В банке отняли 1,5 часа — все занимались обхаживанием каких-то ВИПов, им было не до меня, сфотографировался, приложил пальцы к сканеру. Через дней пять пришла СМС — мол, забирайте. Кажется 1300 заплатил за срочность, а может я ошибаюсь. Сама процедура заняла, может минут 30", — вспоминает житель столицы Виктор

    Без ажиотажа

    Как сказал РИА новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук, сейчас не стоит ожидать какого-то особого всплеска запросов на биометрические паспорта. 

    "Пик их оформления пришелся на 2016-й год, когда украинцы ожидали введения безвизового режима в ноябре. Вопрос в другом. У большей части страны, даже включая сделавших биопаспорта, уже просто нет финансовой возможности поехать в Европу. За что мы должны благодарить эту власть. Поэтому даже если Украина получит безвизовый режим, то для украинцев он выглядит, как издевательство", — подытожил Корнейчук.

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