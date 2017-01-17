Лондонский суд рассматривает иск России к Украине. Мнение эксперта

Алексей Стефанов – Sputnik, для РИА новости Украина

В Великобритании начались слушания по долгу Украины перед Россией, которые будут проходить до 20 января включительно. РФ подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов еще в феврале прошлого года.

"Украина жестко поставила вопрос о том, что это долг политический, поэтому они предлагают этим вопросом заниматься Януковичу, бывшему президенту Украины. В данном случае, никаких идеальных возможностей, чтобы уйти от этого долга, уклониться от него, Украина не имеет. Поэтому она рассчитывает на поддержку Евросоюза и США, надеется, что они надавят на Лондонский суд и тот примет решение в их пользу", — считает заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Впрочем, он уверен, что сегодня ситуация уже не так однозначна, и западные заступники будут сдержанны.

"Тут есть один нюанс. В 2015-м и 2016-м годах, когда начались дискуссии о судьбе этого долга, у украинской элиты надежды на невозврат были, потому что в то время Европа и США действительно оказывали Украине безусловную поддержку практически во всем. Сейчас ситуация поменялась, и уверенности в абсолютной правоте у украинской элиты уже нет", — сказал Суздальцев.

По его словам, если Лондонский суд неожиданно встанет на сторону Украины, то возникнет совершенно невероятная ситуация. На этих же основаниях огромное количество стран мира сможет отказаться от исполнения долговых обязательств – только на основании смены политических режимов.

"Представить такое невозможно! Это значило бы, что больше нельзя никому давать в долг", — говорит политолог.

"Если Лондонский суд примет решение в пользу Украины, то это фактически разрушит всю мировую финансовую систему", — уверен Суздальцев.

В то же время он отмечает, что в 2016 году Украина, несмотря на то, что отказалась выплачивать России этот долг, получила кредит от Международного валютного фонда.

"МВФ пошел на нарушение собственного устава, не захотел принимать во внимание сторону России, которая тоже является членом Международного валютного фонда, и кредит Украине выдал. Правда, принимая во внимание новые условия, очень плохо дает очередные транши. Но факт остается фактом – кредит Украине МВФ выдал", — говорит политолог.

Суздальцев не уверен в стопроцентном успехе России в Лондонском суде. Он считает, что суд постарается дело затянуть, будет искать какие-то компромиссные варианты, позволяющие не развалить мировую финансовую систему и в то же время не отдать деньги России.

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"В политической власти Украины бытует однозначное мнение, что отдавать России ничего нельзя. И не потому, что они заявляют, будто Россия является агрессором и так далее. Это же не мешает Украине торговать с Россией, украинским офицерам – летать в российские воинские части, проводить там проверки и т.д. А потому, что за долгие годы, десятилетия в украинском истеблишменте сформировалось такое отношение к России, что она обязана только списывать долги. Вот МВФ отдавать долги необходимо, а РФ – нет. Это такой очень дифференцированный подход к своей задолженности. И он пугает больше всего. Это значит, что в нескольких поколениях обрываются наши возможности по финансовой и инвестиционной работе с Украиной", — заключил Суздальцев.

Евробонды на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях со ставкой купона 5% годовых в пользу Украины в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако после этого допустил дефолт по облигациям и предложил Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях. РФ настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса, но Украина отказалась искать компромисс. После этого Россия подала иск в Лондонский суд.