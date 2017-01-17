МИД РФ об иске Киева в Гаагу: используем все средства правовой защиты

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. РФ намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге, говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник поручил МИД передать в Международный суд в Гааге иск против России по обвинению в нарушении конвенций ООН по противодействию финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ заявили, что Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под Конвенцию. "Стоит отметить, что украинская сторона в ходе консультаций объявила "террористами" ДНР и ЛHP – участников минского процесса, с которыми сама Украина ведет в его рамках переговоры. Мы не понимаем, как заявления о "терроризме" соотносятся с минским процессом, в рамках которого стороны при содействии международных посредников пытаются найти сбалансированное решение для мирного урегулирования конфликта", — заявили в МИД РФ.

"Российская Федерация искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны, добросовестно проверяя ее заявления, однако столкнулась со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной", — говорится в заявлении.

В МИД РФ пришли к выводу, что "основной – если не единственной – целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

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Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий. "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", — сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.

Ранее в МИД Украины сообщали, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.