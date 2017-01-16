Порошенко поручил МИД подать в суд ООН иск против РФ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает пресс-служба главы государства.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", — сказал президент во время встречи с уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы АПУ Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Президент напомнил о "многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске", а также о сбитом самолете рейса МН-17, сказано в сообщении.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина с момента начала "агрессии России" действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Этот иск проходит в рамках Конвенции по противодействию финансирования терроризма.

"Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено ​​большое количество нот", — сказал президент. Всего в рамках этого иска было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот.

"Сегодня весь комплекс работ по досудебному процессу завершен. Сегодня Украина полностью готова чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российскую Федерацию по этим двум Конвенциям", — отметил президент и подчеркнул, что подготовка украинской стороны является очень тщательной.

Смотрите также: Какие изменения ждут Украину в 2017 году

Президент также сообщил о своем поручении Министерству иностранных дел и Министерству юстиции по сопровождению исков в рамках двусторонних договоров по защите инвестиций, которыми будет обеспечена защита украинских государственных предприятий. "Россия должна заплатить свою цену за агрессию", — сказал Петр Порошенко и поручил украинским дипломатам передать уже сегодня иск в Международный суд ООН в Гааге.

Глава Украинского государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении международного морского права.

Ранее в МИД Украины сообщали, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.