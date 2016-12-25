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Тела жертв крушения Ту-154 продолжат искать в понедельник – Минтранс РФ

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (32)

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Согласно информации, которую озвучил министр транспорта РФ Максим Соколов журналистам, работы по поднятию обломков самолета и тел погибших будут продолжены утром в понедельник.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. Поиск тел жертв катастрофы Ту-154 над Черным морем будет продолжен утром в понедельник, 26 декабря. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Крушение Ту-154, первые версии: неисправность или теракт?

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"Работы по поднятию обломков самолета и тел погибших будут продолжены завтра утром", — сообщил министр журналистам.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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