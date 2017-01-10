ЕС-РФ: большая игра 2017 года

РИА Новости Украина

Независимый публицист Джульетто Кьеза (Giulietto Chiesa) на сайте Sputnik Italia разместил свою заметку, посвященную нагнетанию военной истерии в Европе. Автор анализирует истоки этой угрозы и прогнозирует последствия для ЕС.

"Россия готовится к войне", — без конца повторяют военные. А это все равно, что заявить, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией. То и дело возникают сообщения о том, где она могла бы начаться, вероятно, где-то на границе между Литвой и Россией.

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На границе между балтийскими странами и Россией размещают целую армию, по приблизительным подсчетам немецких и американских СМИ, не менее 5 тысяч военных, не считая 2,5 тыс. танков и прочей военной техники. Все это обходится в миллиарды, все для того, чтобы, по словам начальника генштаба армии Германии генерала Фолькера Викера, "за полгода прийти в полную боевую готовность".

Зачем и кому все это нужно? ЦРУ, Пентагон, НАТО не могут смириться с поражением на всех фронтах, не только военных, но и политических и дипломатических, а это Украина, Сирия, Турция.

Последствия этого поражения для западной коалиции кажутся катастрофическими по нескольким причинам. Стало ясно, что восстановить мир можно и без участия Запада. Турция, страна-член НАТО, уже сама ищет новых союзников. Весь арабский мир понимает, что американское господство сходит на нет. Появляется отдельный совместный фронт суннитов и шиитов.

Отчетливо прослеживается террористическая линия, которая, кажется, идет напрямую из штабов Запада и связывает между собой убийство российского посла в Анкаре (наказание для России) и теракт в ночном клубе в Стамбуле (наказание для Эрдогана).

В Европе нарастает тревога в преддверии выборов во Франции и Германии, а, возможно, и Италии. Европа, финансируемая американскими банками, погружается в антироссийскую и антиисламскую истерию. Пока что всех пугают российскими хакерами, но затем в ход пойдут все более жестокие террористические акты против мирного населения. Но дело в том, что европейцы, так же как американцы, не могут спокойно смотреть, как их подвергают страху и насилию последние три года. Люди все меньше верят общепринятой информации, все меньше доверяют властям. Налицо угроза распространения "популизма". Игра становится прозрачнее, и теперь видно, что игроки одни и те же, хотя и под разными флагами.