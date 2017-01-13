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Кудрин не исключил смягчения санкций ЕС против РФ

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Украина-РФ: новый виток санкций (472)

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Алексей Кудрин считает, что у РФ и Евросоюза "будет положительный процесс по некоторому смягчению санкций". При этом он добавил, что аналогичную ситуацию относительно США он спрогнозировать пока не может.
Алексей Кудрин. Архивное фото
RIA News Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Бывший министр финансов РФ, глава совета фонда Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин не исключает возможности смягчения санкций в отношении России со стороны Европы.

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РИА Новости | Перейти в фотобанк
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"В части с Европой, скорее всего, у нас будет положительный процесс по некоторому смягчению санкций", — сказал он RT.

При этом Кудрин добавил, что аналогичную ситуацию относительно США он спрогнозировать пока не может.

Как сообщалось ранее, будущий президент США Дональд Трамп не считает, что действующий глава Белого дома Барак Обама зашел "слишком далеко", введя санкции против РФ по обвинению причастности к кибератакам.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации в Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

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