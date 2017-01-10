Украина готова к арбитражу по иску к РФ по морскому праву - МИД

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Арбитраж в международном трибунале может начать работу по иску Украины против РФ о нарушении конвенции ООН по морскому праву с середины 2017 года, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее в МИД Украины сообщали, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.

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"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они принимали участие в отборе арбитров — все это дает нам надежду на серьезное отношение к его решению. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", — приводит слова Зеркаль издание "Европейская правда".

Вместе с тем, по словам Зеркаль, решение трибунала может быть вынесено, по оптимистическим прогнозам, в 2019 году, по пессимистическим — в середине 2021 года.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.