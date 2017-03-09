Суд в Гааге завершил слушания иска Киева к Москве

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Международный суд ООН в Гааге завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева, заявила руководитель украинской делегации, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем решения суда, и, я надеюсь, что оно будет справедливым. По нашим прогнозам, оно может быть до конца апреля", — цитирует Зеркаль УНИАН.

УНИАН Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время пресс-конференции после четвертого дня рассмотрения дела в Международном суде ООН в Гааге

По ее мнению, Москва полагает, что российская сторона может делать все и "не нести никакой ответственности за свои действия".

"Россия считает, что у нас исключительно внутренний конфликт, и что она может поставлять оружие для боевиков на Восток. Из сегодняшних заявлений юристов следует, что Россия, как страна, не несет ответственности за финансирование терроризма, потому что если бы Россия знала, когда ратифицировала Конвенцию, что будет отвечать за финансирование терроризма, то она бы ее не ратифицировала", — заявила Зеркаль.

При этом она добавила, что Международный суд ООН является единственной инстанцией, которая может привлечь Россию к ответственности.

Читайте также: Климкин в США: смыслы и значение. Опрос экспертов

В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

Читайте также: Суд ООН: обвинения, процедура, процесс

Политолог Вячеслав Потапенко считает, что суд в Гааге не будет иметь никаких последствий, кроме имиджевых, так как никакого механизма внедрения этого приговора не существует.