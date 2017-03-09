наверх
09.03.201721:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.51- 0.11
  • USD26.96- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    МИД РФ: Украина использует суд в Гааге для политизированных обвинений

    Тема:

    Гаага рассматривает иск Украины к России (34)

    5620
    Согласно заявлению МИД РФ, Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также не изложила объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Украина использует международный суд ООН в Гааге для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, говорится в сообщении МИД РФ.

    Дворец мира — официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд ООН в Гааге по иску Украины к России может продлиться до трех лет

    Смотрите также: Ждем от суда в Гааге быстрых решений — Порошенко

    C шестого по девятое марта прошли слушания в Международном Суде по запросу о введении временных мер по иску Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

    "Россия изложила свою позицию: Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также не изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму. Решение Суда будет вынесено в ближайшее время", — говорится в сообщении.

    Украина подала иск в Международный суд ООН против России в январе. Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Участники блокады Донбасса сообщили о провокациях у Кривого Торца
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля