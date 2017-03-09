МИД РФ: Украина использует суд в Гааге для политизированных обвинений

КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. Украина использует международный суд ООН в Гааге для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, говорится в сообщении МИД РФ.

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C шестого по девятое марта прошли слушания в Международном Суде по запросу о введении временных мер по иску Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

"Россия изложила свою позицию: Украина использует суд как площадку для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, привела доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также не изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму. Решение Суда будет вынесено в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Украина подала иск в Международный суд ООН против России в январе. Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.