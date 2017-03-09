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    Суд в Гааге не будет иметь никаких последствий, кроме имиджевых - политолог

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (32)

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    Политолог Вячеслав Потапенко в эфире "ГС" подчеркнул, что в деле по иску Украины к РФ не конкретизированы подсудимые, а также не существует механизма внедрения приговора.
    Заседание Международного суда ООН в Гааге
    Громадське ТБ

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В четверг в Международном суде ООН в Гааге — последний день слушаний по иску Украины к России, и ее представители будут выступать во второй раз. Руководитель украинской делегации, заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что ожидает от РФ усиления попыток манипуляций в изложении своей позиции. В то же время, по ее словам, судьи Международного суда ООН "хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденным фактам".

    Возможный результат судебного процесса в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Вячеслав Потапенко.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
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    "Принимая во внимание, что подсудимые не конкретизированы, то есть это не определенные персоналии, а, во-вторых, Россия как государство имеет мощный военный потенциал и ведет себя крайне агрессивно как в информационном пространстве, так и во всяких военных акциях, то независимо от того, какое буде решение вынесено Международным судом в Гааге, никаких практических последствий, кроме имиджевых, оно не будет иметь. Поскольку никакого механизма внедрения этого приговора не существует", — подчеркнул политолог.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания завершатся в Гааге 9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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    Во вторник, 7 марта, представители РФ отвергли все обвинения Украины — они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

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