Суд в Гааге: Минюст объяснил, когда Киев потребует компенсации от РФ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. После победы в Международном суде ООН в Гааге Украина сможет требовать от РФ компенсацию, заявила первый заместитель министра юстиции Наталия Севостьянова.

В понедельник, 6 марта, в Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы.

"Международный суд, который сейчас в Гааге рассматривает этот спор, является самым важным для нас. Исторически для всех стран является показательным: если мы можем отстаивать наши аргументы не только на политической арене, но и в суде, то, следовательно, мы правы, так что у нас есть достаточно доказательств, чтобы вызвать Россию в суд и получить там победу", — заявила Севостьянова в комментарии СМИ.

Замминистра также пояснила, что хотя Россия и является членом Совета безопасности ООН, когда будут рассматриваться вопросы выполнения решений, в которых Россия является стороной, она не будет иметь права голоса для того, чтобы запретить инструмент, который может применить СБ.

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"Когда мы получим конечный иск и признаем Россию виновной по отдельным пунктам конвенции и о финансировании терроризма, и о запрете дискриминации, всегда, и по решению ЕСПЧ, у нас останется возможность требовать компенсацию, а затем инструменты ареста имущества РФ за рубежом, чтобы эти решения выполнить", — сказала Севостьянова.

Ранее нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что позиция Украины в Гааге по иску против РФ слабая.

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В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.