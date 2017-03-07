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    Общество

    В СБУ ответили на заявление РФ в Гааге о вооружении, найденном в шахтах

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (26)

    (обновлено: )14711
    Советник главы СБУ Юрий Танди заявил, что у Киева есть доказательства того, что ополченцы Донбасса используют вооружение, которое изготавливается в России.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Заявление представителей Российской Федерации в Международном суде ООН (в Гааге) о том, что ополченцы нашли оружие в шахтах, не соответствует действительности, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

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    По его словам, у Службы безопасности Украины есть доказательства того, что ополченцы Донбасса используют вооружение, которое изготавливается в России.

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    "Мы говорим о гибридной войне; в ее рамках используется такая информационная операция. Для пропагандистов неважно, правда это или нет. Могу еще раз подтвердить, что у нас есть факты, подтверждающие, что со стороны незаконных военных формирований в Донецке и Луганске использовалось вооружение, которое изготавливалось в России. Есть много доказательств перемещения военных грузов, боеприпасов и техники", — сказал Тандит в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее представитель РФ Илья Рогачев в Международном суде ООН заявил, что Россия не поставляет вооружение в Донбасс. "Относительно поставки вооружения, то источником поставок является бывшее вооружение советской армии, находившееся в хранилищах, которые также были расположены в шахтах и были захвачены повстанцами, или это вооружение, которое было оставлено украинской армией", — заявил он.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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