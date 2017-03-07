Лукаш об иске Украины в Гаагу: получается, что нет никакой войны

Из личного архива Елены Лукаш

РИА Новости Украина

В Международном суде в Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания будут проходит на протяжении четырех дней и транслироваться онлайн.

Украина будет просить в ходе судебного заседания Международного суда ООН в Гааге обязать Россию вывести тяжелое вооружение из Донбасса и обеспечить контроль границы, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Ситуация с иском на своей странице в Facebook прокомментировала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Ознакомилась с позицией Украины в международном суде ООН в Гааге.

И вам советую.

Итак, если отбросить всю эпистолярную эквилибристику:

— Нет никакой войны.

— Нет никакой вооруженной агрессии РФ.

— Нет никаких "бурятов" и прочих вооружённых формирований из России.

— Никто на Украину не нападал и не нападает.

— Группы, которые "совершают акты терроризма" в Украине являются украинскими. Поставки оружия – российскими.

— Крым оккупирован, именно оккупирован, и предметом иска не является.

Там просто нужно обязать РФ прекратить нарушать права татар.

Вдумайтесь)

Есть претензия к РФ по поводу поставки оружия и поддержки незаконных вооруженных групп и финансирования терроризма, нарушения прав человека.

Сам иск Украины удивителен в своей наивности и незамысловатости:

просим суд обязать РФ:

— прекратить;

— расследовать;

— не допустить;

— запретить;

— воздержаться;

— оплатить затраты, связанные с взрывами и выстрелами;

— контролировать свои границы…

— и вишенка на торт: "немедленно принять все необходимые и надлежащие меры, чтобы обеспечить свободное функционирование русскоязычных!!! СМИ в оккупированном Россией Крыму"?

У меня в связи с этим ряд вопросов:

— зачем вы в суд обращались?

Что, кроме аргументов для продления санкций в отношении РФ, может дать вердикт?

— сколько стоит обслуживание этого "процесса" налогоплательщикам?

— А в иске использована информация УВКПЧ ООН про причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права? Нет?

Все хорошо с доказательствами?

— "независимые" СМИ уже в курсе что и как называть теперь? Или все таки "буряты"?" – написала Лукаш.