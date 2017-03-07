наверх
07.03.201713:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Лукаш об иске Украины в Гаагу: получается, что нет никакой войны

    Тема:

    Гаага рассматривает иск Украины к России (20)

    (обновлено: )1067190
    Если отбросить всю эпистолярную эквилибристику из иска Украины против РФ в Гааге, получается, что "нет никакой войны", "нет никакой вооруженной агрессии РФ", "нет никаких вооружённых формирований из России", отметил экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    Из личного архива Елены Лукаш

    РИА Новости Украина

    В Международном суде в Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания будут проходит на протяжении четырех дней и транслироваться онлайн.

    Порошенко: ждем от суда в Гааге быстрых решений. Видео
    Видеоканал Администрации президента на Youtube
    Ждем от суда в Гааге быстрых решений - Порошенко

    Украина будет просить в ходе судебного заседания Международного суда ООН в Гааге обязать Россию вывести тяжелое вооружение из Донбасса и обеспечить контроль границы, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

    Ситуация с иском на своей странице в Facebook прокомментировала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    "Ознакомилась с позицией Украины в международном суде ООН в Гааге.

    И вам советую.

    Итак, если отбросить всю эпистолярную эквилибристику:

    — Нет никакой войны.

    — Нет никакой вооруженной агрессии РФ.

    — Нет никаких "бурятов" и прочих вооружённых формирований из России.

    — Никто на Украину не нападал и не нападает.

    — Группы, которые "совершают акты терроризма" в Украине являются украинскими. Поставки оружия – российскими.

    — Крым оккупирован, именно оккупирован, и предметом иска не является.

    Там просто нужно обязать РФ прекратить нарушать права татар.

    Дворец мира — официальная резиденция Международного суда ООН и Постоянной палаты третейского суда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Суд ООН в Гааге по иску Украины к России может продлиться до трех лет

    Вдумайтесь)

    Есть претензия к РФ по поводу поставки оружия и поддержки незаконных вооруженных групп и финансирования терроризма, нарушения прав человека.

    Сам иск Украины удивителен в своей наивности и незамысловатости:

    просим суд обязать РФ:

    — прекратить;

    — расследовать;

    — не допустить;

    — запретить;

    — воздержаться;

    — оплатить затраты, связанные с взрывами и выстрелами;

    — контролировать свои границы…

    — и вишенка на торт: "немедленно принять все необходимые и надлежащие меры, чтобы обеспечить свободное функционирование русскоязычных!!! СМИ в оккупированном Россией Крыму"?

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд в Гааге. Киев может и проиграть свой иск — Бортник

    У меня в связи с этим ряд вопросов:

    — зачем вы в суд обращались?

    Что, кроме аргументов для продления санкций в отношении РФ, может дать вердикт?

    — сколько стоит обслуживание этого "процесса" налогоплательщикам?

    — А в иске использована информация УВКПЧ ООН про причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права? Нет?

    Все хорошо с доказательствами?

    — "независимые" СМИ уже в курсе что и как называть теперь? Или все таки "буряты"?" – написала Лукаш.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Задержание Андрея Дзиндзи участниками блокады на блокпосту
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа