Лукаш об иске Украины в Гаагу: получается, что нет никакой войны

РИА Новости Украина
В Международном суде в Гааге начались слушания по иску Украины против России о нарушении положений Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания будут проходит на протяжении четырех дней и транслироваться онлайн.
Украина будет просить в ходе судебного заседания Международного суда ООН в Гааге обязать Россию вывести тяжелое вооружение из Донбасса и обеспечить контроль границы, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Ситуация с иском на своей странице в Facebook прокомментировала экс-министр юстиции Елена Лукаш.
"Ознакомилась с позицией Украины в международном суде ООН в Гааге.
И вам советую.
Итак, если отбросить всю эпистолярную эквилибристику:
— Нет никакой войны.
— Нет никакой вооруженной агрессии РФ.
— Нет никаких "бурятов" и прочих вооружённых формирований из России.
— Никто на Украину не нападал и не нападает.
— Группы, которые "совершают акты терроризма" в Украине являются украинскими. Поставки оружия – российскими.
— Крым оккупирован, именно оккупирован, и предметом иска не является.
Там просто нужно обязать РФ прекратить нарушать права татар.
Вдумайтесь)
Есть претензия к РФ по поводу поставки оружия и поддержки незаконных вооруженных групп и финансирования терроризма, нарушения прав человека.
Сам иск Украины удивителен в своей наивности и незамысловатости:
просим суд обязать РФ:
— прекратить;
— расследовать;
— не допустить;
— запретить;
— воздержаться;
— оплатить затраты, связанные с взрывами и выстрелами;
— контролировать свои границы…
— и вишенка на торт: "немедленно принять все необходимые и надлежащие меры, чтобы обеспечить свободное функционирование русскоязычных!!! СМИ в оккупированном Россией Крыму"?
У меня в связи с этим ряд вопросов:
— зачем вы в суд обращались?
Что, кроме аргументов для продления санкций в отношении РФ, может дать вердикт?
— сколько стоит обслуживание этого "процесса" налогоплательщикам?
— А в иске использована информация УВКПЧ ООН про причастность украинских властей к грубым и системным нарушениям норм международного права, прав человека и международного гуманитарного права? Нет?
Все хорошо с доказательствами?
— "независимые" СМИ уже в курсе что и как называть теперь? Или все таки "буряты"?" – написала Лукаш.