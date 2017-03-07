Суд ООН в Гааге по иску Украины к России может продлиться до трех лет

Владимир Матвеев

Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Москве в действиях Киева видят стремление не урегулировать имеющиеся разногласия, а найти повод для обращения против РФ в международные судебные инстанции.

Юридические процедуры в высшем суде Организации Объединенных Наций начались с отдельных выступлений сторон, на которые отведены четыре дня.

Согласно позиции Киева, Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции против финансирования терроризма, "передавая денежные средства, оружие и оказывая помощь в подготовке незаконных вооруженных формирований на востоке Украины", которые "участвуют в совершении террористических актов", передает Радио Свобода. По мнению истца, "своими действиями Россия нарушила фундаментальные принципы международного права". Москва отрицает военную помощь ополченцам.

Кроме того, Украина обвинила Москву в причастности к крушению малайзийского пассажирского Boeing 777 в Донецкой области и обстрелам в Мариуполе, Краматорске и Харькове. Киев требует, чтобы Москва заплатила "компенсации за сбитый Boeing рейса MH17".

Относительно обвинений в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, по версии Киева, Россия спроектировала "проведение незаконного референдума; "запрет" Меджлиса; "запугивание" крымских татар; "препятствование" крымскотатарским и украинским СМИ; "угнетение образования" на крымскотатарском и украинском языках, а также запрет собраний представителей этих общин".

Киев просил суд признать, что Россия должна понести ответственность за "систематическую дискриминацию и жестокое обращение с представителями крымскотатарской и украинских общин".

По заявлению Москвы, там намерены использовать все доступные средства правовой защиты. Как отметили в МИД РФ, Киев не представил подтверждений, что в данном случае существуют подпадающие под конвенции обстоятельства. В МИД пришли к выводу, что "основной — если не единственной — целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд".

Украина подала иск в середине января, то есть спустя три года после событий, о которых идет речь. Возможная причина – "шансы, привлечь Россию к ответственности в других судах, похоже, уменьшаются", сообщает DW.

Так, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) Украина с 2014 года подала уже пять исков против России: по два — с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один — с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. На текущий момент все они находятся на стадии определения юрисдикции. Шестой готовится (по Меджелису).

Напомним также, Верховный суд Крыма в апреле прошлого года признал "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

Как отмечает DW, Конституционный суд РФ постановил, что последнее слово по решениям ЕСПЧ остается за ним.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге 16 января. Заседания будут проходить с 6 по 9 марта. Позиция Киева будет представлена 6 и 8 марта, Москвы – 7 и 9 марта.

Завершатся слушания 9 марта выступлением российской стороны. Вердикта суда, скорее всего, придется ждать лет пять-семь, такое мнение высказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

1 марта глава Минюста Петренко также заявил, что в связи с введением после украинской блокады внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР, его министерство подаст дополнительные иски против России в международные суды.

В любом случае, решение Международного суда имеет обязательную силу и обжалованию не подлежит. При невыполнении стороной судебного решения этот вопрос можно довести до Совета Безопасности ООН.

Напомним, Международный Суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН). Он был учрежден Уставом Организации Объединенных Наций, подписанным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, для достижения одной из главных целей ООН: "проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира".

Суд функционирует в соответствии со Статутом, который является частью Устава, и своим Регламентом. Местопребыванием Суда является Дворец мира в Гааге (Нидерланды).

Профессор из Мюнхена и эксперт по международному праву Бруно Симма с 2003 по 2013 годы был судьей Международного суда ООН в Гааге.

В беседе с DW он сказал относительно решения суда, что "суд может решить, что это — не его компетенция. Во-первых, Международному суду ООН "всегда тяжело с делами, в которых речь идет о военных действиях великих держав". Во-вторых, в конвенции против дискриминации есть одна особенность. Там сказано, что предварительным условием передачи дела в Международный суд являются "серьезные переговоры" сторон. Украина и Россия постоянно ведут диалог о конфликте в Донбассе, в том числе в рамках Минской контактной группы".

По мнению Бруно Симма, рассмотрение иска может занять до трех лет. "В апреле может быть принято решение о временном постановлении, через год — о компетенции суда, а спустя еще полтора года возможен окончательный вердикт", — прогнозирует экс-судья Международного суда ООН.

Решение по иску Киева Симма предсказать не берется. По его мнению, цитирует DW, это – "сложная история".