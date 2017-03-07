Политолог: Украина готовится к войне с Россией

РИА Новости Украина

Украина перевооружает свою армию, готовясь к войне с Россией, считает политолог, директор "Центра политической конъюнктуры" Алексей Чеснаков.

"Украина готовится к большой войне с Россией. И это будет не дипломатическая война, которую сегодня Украина ведет на всех площадках, начиная с ООН, ОБСЕ и других организаций… Украина готовится к более серьезным боевым действиям. Если посмотреть на то, как сегодня перевооружается украинская армия. Сегодня с утра пришла информация о продолжении канадской программы подготовки украинских специалистов — более 200 человек присутствуют, перевооружая, обучая украинскую армию", — заявил Чеснаков.

Он напомнил, что есть американская программа перевооружения украинской армии и готовится еще один пакет на 170 миллионов долларов, "который будет одобрен до конца этого года". Также он привел пример попытки добровольческих батальонов перекрыть железнодорожное сообщение не только с Донбассом, но и с самой РФ, сообщают РИА Новости.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Это все доказательства постепенного наращивания милитаристских настроений на самой Украине", — считает Чеснаков.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.