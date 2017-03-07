Суд в Гааге. В выступлении РФ чувствуется страх ответственности - МИД

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В выступлении российской делегации в ходе заседания Международного суда ООН в Гааге "чувствуется страх ответственности", заявляет пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.

"Сегодня в Гааге выступает РФ. Тот самый нарратив, манипуляции, ложь. И чувствуется страх ответственности. Но все в жизни, как бумеранг", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Сьогодні в Гаазі виступає РФ. Той самий наратив, маніпуляції, брехня. І відчувається страх відповідальності. Але все в житті як бумеранг — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 марта 2017 г.

​В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания начались в Гааге 6 марта и продлятся до 9 марта. МИД РФ, в свою очередь, заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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По итогам первого дня слушаний в Гааге заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, возглавляющая украинскую делегацию, подчеркнула, что Киев просит Москву, "обеспечить выполнение двух международных конвенций, и в связи с этим обеспечить контроль на границе, вывести все вооружение из ЛНР и ДНР и обеспечить условия, при которых эти контролируемые ею террористические организации не совершали терактов с использованием этого оружия".