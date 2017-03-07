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    Позиция Украины в Гааге по иску против РФ очень слабая - нардеп

    Тема:

    Гаага рассматривает иск Украины к России (26)

    (обновлено: )12811
    Представитель парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что готовит запросы в МИД и Администрацию президента с просьбой разъяснить позицию Украины в Международном суде ООН.
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Позиция Украины в Международном суде ООН в Гааге по иску против России очень слаба, убежден народный депутат от фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

    Елена Лукаш
    Из личного архива Елены Лукаш
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    В понедельник, 6 марта, в Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы.

    "Позиция Украины в Гааге очень слабая. Я не сомневаюсь, что будут предоставлены доказательства присутствия российских войск на оккупированной части Донбасса. Но Украина не называет территории оккупированными, Украина настаивает на том, что просто РФ поставляет вооружение каким-то террористическим организациям. У меня вопрос: а Украина признала ЛНР и ДНР террористическими организациями? Нет, согласно действующего законодательства. Таких вопросов очень много. Очень слабая позиция по отношению к РФ. Я понял из того иска, с того, что я слушал, читал и смотрел, что Украина на самом деле обосновывает исключительно поставки оружия", — заявил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что намерен готовить запросы в МИД и АПУ с просьбой разъяснить позицию Украины в суде.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

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