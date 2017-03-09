Климкин в США: смыслы и значение. Опрос экспертов

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 7 марта, встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и выступил во время слушаний в Сенате США.

По словам главного украинского дипломата, госсекретарь США заверил его, что никаких "обменов" Украины в контексте разрешения вопросов с Россией не будет. Кроме того, Рекс Тиллерсон заявил, что санкции США против Российской Федерации останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма.

В Сенате США Павел Климкин заявил: "Нам нужна поддержка США для перезапуска отношений между подписантами Будапештского меморандума. Соединенные Штаты должны играть ключевую роль в переговорах по Донбассу и Крыму".

Кроме того, Климкин рассказал американским сенаторам о российском вооружении и войсках в Крыму и на Донбассе и призвал предоставить Украине оборонительное вооружение. Также Павел Климкин обратился с просьбой поддержать предоставление Украине денег, предусмотренных в бюджете США на этом год и в следующем году.

Эти заявления в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

По позиции Госдепа США, где в очередной раз заявили о том, что в принципе все стороны не выполняют минские соглашения, и этим обеспокоены в США. Это позитивный факт для Украины?

— Это, смотря как подойти к этому вопросу. С одной стороны, есть негатив, потому что продолжаются боевые действия вдоль линии разграничения, также не отведена техника, но по понятным причинам Украина это тоже не делает, поэтому есть основания Киев обвинять в этом. Но здесь также есть позитив, потому что это позволяет Украине на данный момент не выполнять те болезненные положения минских соглашений, которые могут вызвать очень сильные общественные негодования. Как принятие закона о выборах или предоставление особого статуса ОРДЛО. Меня удивило то, что и заявления пресс-службы нашего МИДа и заявления на сайте Госдепа, были довольно позитивные. Но я бы сказал, что этот позитив связан с тем, что в администрации Трампа пока еще не определились с политикой в отношении РФ и Украины, и поэтому этот позитив является во многом отражением наследия Барака Обамы. Но мы не знаем, как долго будет оставаться эта политика, потому что реалии очень сильно меняются, очень сильно меняются приоритеты США, и поэтому Украина может перестать быть в фокусе внимания США, поэтому тут нужно как-то менять украинской стороне свой подход.

Климкин в Сенате призвал США каким-то образом стать причастными к переговорам по Донбассу и Крыму. Пойдут ли на это США?

— Это мечта украинской дипломатии еще с 2014 года, чтобы США подключились к нормандским переговорам, США и Британия — как страны-подписанты Будапештского меморандума. Но США по понятным причинам не хотят этого делать. Это еще при Обаме было заметно, что они хотят переложить ответственность за европейскую безопасность на своих союзников, а именно Францию и Германию. И сейчас при Трампе еще меньше вероятность того, что США подключится к переговорам, поскольку администрация Трампа, которая очень сильно исповедует бизнес-подходы по принципу сделка за сделку, услуга за услугу, они не хотят тратить больше ресурсов, чем их союзники могут на тот или иной сегмент безопасности. Поэтому они будут еще более настойчиво требовать, чтобы та же Германия взяла большую роль за европейскую безопасность, а США наоборот могут еще сильнее уйти из Европы, я не удивлюсь, если так это будет сделано. Причем аргументы американской стороны очень весомые. Если посмотреть на страны-члены НАТО, лишь пять стран-членов НАТО выделяют желаемые 2% от ВВП на нужды обороны. Поэтому требование США чтобы европейцы взяли больше ответственность за свою региональную безопасность с этой стороны справедливое.

Украина не главный вектор на сегодня в американской политике, и если Тиллерсон раньше встретился с тем же Лавровым, значит ли это, что Украину рассматривают только в контексте отношений между Вашингтоном и Москвой?

— К сожалению, да. Мы являемся отражением российско-американских отношений, и украинского направления как отдельного вектора во внешней политике США не существует. И если мы видим какую-то реакцию или какие-то действия по отношению к Украине, это, скорее, является результатом, что в российско-американских отношениях что-то складывается тем или иным образом. Почему не состоялась встреча Трампа с Порошенко: здесь, я думаю, главным являются определенные кадровые перестановки. Ведь в середине февраля подал в отставку Майкл Флин, который был советником по национальной безопасности. И это должностное лицо, которое во многом выступало, по крайней мере, было лояльным к нормализации отношений с РФ, учитывая частые контакты с российскими дипломатами. И, вероятно, это обстоятельство могло запутать планы администрации Трампа, и поэтому встречу с Порошенко пришлось отложить, чтобы как-то понять, кто будет на месте Флина и какой будет дальше политика в отношении России.

Но почему-то Климкин сейчас уже даже не говорит о возможной встрече Порошенко с Трампом.

— Меня тоже насторожил этот факт. Я бы сейчас не стал однозначно рассматривать, что не названы какие-то приблизительные сроки встречи глав двух государств, я бы не сказал, что это исключительно негатив. У Трампа сейчас очень насыщенная повестка дня, особенно во внутренней политике: его миграционная политика, его отношение к ЗСТ, отношения с Мексикой, они вызывают очень много негодования со стороны и политической элиты, и со стороны общества, и объективно очень сильно внимание будет приковано к этим вопросам. К тому же, если проследить контакты Трампа на высшем уровне с тех пор, как он вошел в Белый Дом, то он не сделал пока ни одного государственного визита, но зато к нему приезжали. И премьер Британии, и премьер Японии, и премьер Канады, и т.д. По списку тех стран, лидеры которых были в Вашингтоне, можно свидетельствовать круг приоритетных партнеров США. И вот Украины здесь пока нет по очень многим обстоятельствам. Но если украинская сторона сможет сделать какое-то предложение, которое бы базировалось на бизнес-подходе, то встречу Трампа и Порошенко можно было бы ускорить.

В последнее время активно обсуждаются различные варианты так называемых мирных планов. Какой-то аналог мирного плана Украина могла предложить Вашингтону во время этой встречи?

— Я думаю, если бы Климкин и Тиллерсон обсуждали какой-то мирный план, то про него уже все бы знали. А так риторика та же самая, что санкции будут продолжаться, пока "Минск" полностью не будет выполнен, США продолжают поддерживать Украину, и все эти устаревшие штампы трехлетней давности. То есть, от них уже, мягко говоря, тошнит и в ЕС, и в США, от таких слов. Я вот согласен со многими экспертами, можно по-разному относиться к разным мирным планам, но трудно не согласиться с тем, что они сейчас нужны. И лучше, если этот план будет выработан официальным Киевом, а не разными политиками и сделан в обход официальному Киеву. Потому что это может нести определенные риски для Украины. И тут очень важно продемонстрировать, какие преимущества получат США от урегулирования конфликта, и также очень важно показать, на что Украина готова пойти, то есть, какая доля ответственности. Таким образом, чтобы это выглядело, что Украина является инициатором плана и готова нести основные расходы за это, потому что иначе получить поддержку со стороны таких вот бизнесменов, ставших политиками, как Трамп или Тиллерсон, будет трудно.

Заявления Павла Климкина и Рекса Тиллерсона после встречи в эфире "ГС" прокомментировал также политтехнолог Олег Постернак.

Как вы оцениваете выступление Павла Климкина в Сенате: насколько оно было убедительным, и какие были недостатки?

— Я особо, если честно, не вижу новой реальности в украино-американских отношениях. Скорее, это какие-то действия постфактум самоопределяющиеся, ознакомительные, притирка и т.д. Перед украинской дипломатией важно было сохранить лицо, собственно, санкционная тема всплыла и раньше — и те же заявления Тиллерсона, и те же заявления представителей Белого дома говорили о том, что пока США не настроено на снятие санкций. Но нужно понимать, что США не будет снимать санкции с России не потому, что приехал Климкин и добился этого, а потому, что во внутреннеполитической повестке США эта тема сейчас является острой и она может вызвать определенные сдвиги в восприятии политики Трампа. Поэтому с этим сейчас никто спешить не будет.

Второй момент, который также поднимался на встрече, но не особо попадает в поле зрения как приоритетная тема в СМИ – это тема реформ в Украине. Мне кажется, то, что, действительно, обсуждали и то, что, возможно, Украине были донесены определенные сигналы – это, во-первых, нашумевшее дело Насирова, о котором, наверняка, американская администрация хорошо проинформирована, поговаривают, что имеет непосредственное, возможно, к этому отношение, и это судьба реформирования украинской экономики и системной администрации в Украине. И, мне кажется, тут у США есть очень много новых новаций и идей, о которых, возможно, Климкина и проинформировали. Еще третья тема, наверняка, которая поднималась – это тема Гаагского суда и последствий возможного решения международного суда ООН, потому что США должно быть готово к тому, что если суд примет сторону Украины или же, наоборот, примет компромиссную сторону отношений к этой теме, после этого фактически в мировом пространстве будет установлен некий юридический факт, который позволит квалифицировать действия России, а, соответственно, возможно, будет попытка по-другому оценивать характер отношений с Россией для всех тех ключевых стран, которые принимают решения международного суда как определенный образец и стандарт в поведении в дипломатии.

Захотят ли США цепляться за это возможное решение международного суда ООН, учитывая, что у них самих был не очень приятный инцидент с Никарагуа, когда международный суд ООН принял решение против них и Вашингтон решение суда не выполнил? Мы понимаем, что если сейчас будет нечто схожее по отношению к России, Москва, наверняка, будет вспоминать этот опыт Вашингтона? Канал CBS SF Bay Area на Youtube Драки сторонников и противников Трампа в США

— Да, безусловно, риск такой есть и прецеденты существуют в международном праве, и для США любая инсинуация, любое отклонение от стандартной линии, которую сейчас проводит администрация, будет чревата изменением позиции, на что Тиллерсон, наверняка, вся администрация Трампа сейчас не готова и, может быть, где-то произошло согласование позиций в этом вопросе, и я не исключаю, что США попробует также, может быть, негласно или каким-то определенным политическим публичным или непубличным способом повлиять на это решение. Обострение с Россией сейчас США невыгодно, несмотря на существующие заявления, потому что Трамп только сверяет часы, ключевые позиции он согласовывает с Японией, с Великобританией, со своими основными, базовыми союзниками и друзьями, и Россия останется у него на закуску только после того, как удастся сформировать какую-то общую линию поведения. И решение международного суда, если мы представим, что оно будет в пользу Украины, пока тренд такой, что позиции украинцев на этом суде сильные, заставят США резко и быстро, оперативно определиться в отношении каких-то международно-правовых действий с Россией, это может означать закрытие программ, это может означать усиление санкций, это может означать все, что угодно, что в рамках международного права будет считаться адекватным подобным последствиям. И это, естественно, обострит мировую конъюнктуру. Тем более не забывайте, что кроме украинского вопроса у нас на повестке дня еще и сирийский, и вопросы, связанные с Ближним востоком, Средним востоком и т.д.

Имеет значение тот факт, что после встречи оба главы дипведомств не вышли к журналистам?

— Да, имеет, потому что это вряд ли можно считать каким-то ноу-хау дипломатии. Скорее всего, встрече не был придан такой важный характер. Я смею предположить, что речь шла исключительно пока о знакомстве и о сверке часов. В феврале обещали встречу Порошенко и Трампа, которая не состоялась в силу очевидных причин приоритетности отношения администрации Трампа с более ключевыми странами и партнерами для Америки, и все это, конечно, может быть таким негативным шлейфом и фоном для будущего украинско-американских отношений.

Ранее эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская в эфире "ГС" подчеркнула, что визит Климкина в США инициирует американская сторона, но отсутствие комментариев украинского МИДа в связи с этим визитом настораживает.

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