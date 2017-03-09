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    Зеркаль: в последний день слушаний в Гааге ожидаем много грязи от России

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    Гаага рассматривает иск Украины к России (30)

    (обновлено: )39314
    Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль отметила, что судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.
    Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Гааге
    hromadske.ua

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украинская сторона ожидает от России усиления попыток манипуляции в последний день слушаний в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины к РФ, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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    В понедельник, 6 марта, в Гааге начались слушания в рамках иска Киева против Москвы.

    "Ждем много грязи – очень агрессивной и неприятной. Я думаю, уровень грязи будет намного выше, чем вчера (во время первого выступления России в суде – Ред.)", – сказала Зеркаль в эфире "Громадське ТБ".

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    В то же время, по словам главы украинской делегации, судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.

    "Доказательства – это экспертизы, это анализ, это аналитическая мысль какого-нибудь института или профессионального центра или международной организации. Это могут быть показания, которые предоставляются должностными лицами или лицами, которые уполномочены предоставлять эти показания", – сказала Зеркаль.

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    В январе МИД Украины сообщил, что Киев подал иск в Международный суд ООН в Гааге против России, утверждая, что РФ нарушила две конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Слушания пройдут в Гааге 6-9 марта. МИД РФ ранее заявил, что Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной данного иска.

    Во вторник, 7 марта, представители РФ в Суде отвергли все обвинения Украины, они заверили, что Россия выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций.

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