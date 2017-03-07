РФ в Гааге: летом 2014 года в Донбассе находились 17 украинских "Буков"

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. Россия в Международном суде ООН заявила, что летом 2014 года в зоне конфликта в Донбассе находились 17 украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук" типа M1, аналогичных тому, из которого, согласно выводам международных следователей, был сбит малайзийский Boeing рейса MH17.

Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия в Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев на территории Крыма. К актам терроризма, которые, по утверждению Украины, инициировала Россия, Киев причислил в том числе крушение малайзийского Boeing в Донецкой области. Украина настаивает на выплате Россией "компенсации за сбитый Boeing рейса MH17".

Слушания в судебной инстанции в Гааге начались в понедельник с представления позиции украинской стороны. Российская делегация выступает с ответным словом во вторник. В среду свой ответ подготовит Киев. Завершатся слушания в четверг реакцией России.

Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, представляющий Россию в этом процессе, подчеркнул, что расследование трагедии в небе над востоком Украины по-прежнему продолжается. Он пояснил, что российская сторона сотрудничала с Советом безопасности Нидерландов, который работал над выяснением причин трагедии и уже опубликовал свои окончательные выводы, и продолжает взаимодействовать с международной следственной группой, которая пытается найти виновных в катастрофе.

"Стоит отметить, что в течение лета 2014 года украинский 156-й зенитно-ракетный полк, в распоряжении которого были системы "Бук" M1, находился в зоне конфликта. В общей сложности это подразделение было вооружено 17 "Буками" M1, аналогичными тому, который был идентифицирован международной следственной группой", — сказал суду Рогачев.

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В свою очередь, британский юрист Самуэль Вордсворт, защищающий интересы России в этом процессе, подчеркнул, что никаких доказательств причастности России к авиакатастрофе Киев не предоставил. "Нет свидетельств того, что Россия снабдила оружием какую-либо сторону конфликта с намерением или пониманием того, что оно может быть использовано, чтобы сбить гражданский самолет", — заявил он.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразивший самолет — ракета серии 9М38, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.