"Диверсия" Климкина, или Что там с российскими танками в Донбассе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Большого шума наделало выступление главы МИД Украины Павла Климкина в Конгрессе США, где он рассказывал о "российской агрессии" в Донбассе. Попытка министра перейти к конкретике и поразить воображение конгрессменов точными цифрами привела к неожиданному результату.

Если верить Климкину и верить другим официальным лицам Украины, то получается, что "агрессии" стало меньше в разы, а объявленная "агрессором" Россия на самом деле демонстрирует чудеса миролюбия: выводит из Донбасса свои танки (если они вообще там были) сотнями.

Американские конгрессмены, возможно, не станут утруждать себя поисками в электронных архивах украинских СМИ и арифметическими подсчетами, но в Украине сразу обратили внимание на некоторые несовпадения в цифрах.

Так, политолог Кость Бондаренко не поленился заняться архивными изысканиями и простой арифметикой.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Конгрессе США, заявил, что сегодня на вооружении армий ДНР и ЛНР — более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня", — отметил Бондаренко на своей странице в Facebook. И напомнил: 4 апреля 2015 года — уже после подписания Минских договоренностей — заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев сообщал, что на вооружении у ДНР и ЛНР — 700 танков, 110 БТР, 600 артиллерийских систем, 380 систем залпового огня".

Политолог напомнил также, что примерно такую же цифру назвал 17 августа 2016 года Евгений Марчук в эфире 5 канала: "Абсолютно точно известно, что с той стороны находится 702 танков трех модификаций, это современные танки, танки, готовые к бою. Артиллерийских систем различных, ствольной артиллерии, реактивной и минометов — это больше тысячи".

"12 декабря 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте Петр Порошенко сказал: "На сегодняшний день я утверждаю, что количество танков, количество артиллерийских систем, систем залпового огня на оккупированной территории лишь на востоке нашей страны больше, чем на всем вооружении немецкого Бундесвера» (на вооружении в немецкой армии 322 танка, 2637 бронемашин, 217 артиллерийских систем, 55 РСЗО)", - цитирует Бондаренко слова главы государства.

И задает вопрос: когда Россия вывела из Донбасса 600 танков и 180 систем залпового огня?

По словам политолога, "если действительно так радикально сократилось количество оружия на этой территории, как утверждает господин Климкин, то он дал серьезный аргумент американцам, чтобы говорить о постепенном выполнении Россией своих обязательств".

"Не можем же мы допускать, что на высоких постах в Украине сидят идиоты, которые берут цифры просто с потолка?" — написал в завершение Бондаренко.

Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем видеоблоге отметил, что практически все ведущие украинские СМИ сообщили о названной министром цифре (более ста танков) и задал вопрос: "А как же быть тогда с тем, что раньше говорил ранее президент Петр Алексеевич Порошенко? Ведь Петр Алексеевич Порошенко говорил про 700 танков – 700! Не 100". И привел в подтверждение соответствующие сообщения в СМИ.

В общем, подвел итог медиаэксперт, либо надо признать, что Минские соглашения выполняются полным ходом, либо эти исчезнувшие 600 танков просто подорвали – "но тогда украинская армия на самом деле должна становиться первой уже не в Европе, а во всем мироздании, включая близлежащие планеты Солнечной системы".

Впрочем, в выступлении Климкина, опубликованном на сайте МИД Украины, фигурирует другая цифра – 400 танков, в самом выступлении министра, если его слушать – «более 400», а в переводе Радио Свобода это звучит как… "большое количество", отметил путаницу с цифрами Шарий.

Медиаэксперт, дойдя до первоисточника, нашел простую причину – неправильный перевод выступления (переводчица, по всей видимости, о чем-то задумалась).

Зря некоторые заподозрили Климкина в диверсии! Но все равно, 400 танков — это не 700, о которых говорил Порошенко.

Об оружии говорят и на суде в Гааге. Не обязательно позиция Киева окажется сильной, считает нардеп Евгений Мураев. По его словам, нужно помнить о наличии в Донбассе складов с оружием, о том, что значительное количество техники было брошено ВСУ на поле боя.

"Но вот касательно новых образцов, которые использовались не на вооружении Советского Союза, а именно сейчас стоят, современные, на вооружении РФ – хотелось бы посмотреть. И тогда действительно, может быть, будут даны ответы на многие вопросы. В том числе, и – какие воинские части Российской Федерации участвуют в конфликте со стороны так называемых ДНР и ЛНР. Я на свой запрос в СБУ и в Министерство обороны такого ответа не получил", - заявил Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

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Депутат выразил надежду на то, что в рамках международного разбирательства миру, а не только Украине, будут предъявлены "доказательства, а не голословные обвинения со стороны политиков, которые сейчас являются властью и которым выгодно продолжать этот конфликт, чтобы зарабатывать деньги и списывать свою недееспособность на "гибридную войну"…

Напомним, Павел Климкин также заявил, что поставка США "оборонительных вооружений" Украине послала бы РФ "мощный сигнал" и помогла бы Киеву защищаться от "российской армии".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.