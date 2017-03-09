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    Аналитика и комментарии

    "Диверсия" Климкина, или Что там с российскими танками в Донбассе

    (обновлено: )44980
    Киев путается в цифрах: сколько танков из РФ находится в Донбассе? То их более семисот, то более четырехсот, то сотня. Если верить официальным заявлениям, получается, что Минские соглашения выполняются полным ходом.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Большого шума наделало выступление главы МИД Украины Павла Климкина в Конгрессе США, где он рассказывал о "российской агрессии" в Донбассе. Попытка министра перейти к конкретике и поразить воображение конгрессменов точными цифрами привела к неожиданному результату.

    Если верить Климкину и верить другим официальным лицам Украины, то получается, что "агрессии" стало меньше в разы, а объявленная "агрессором" Россия на самом деле демонстрирует чудеса миролюбия: выводит из Донбасса свои танки (если они вообще там были) сотнями.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бондаренко о Климкине и российских танках на Донбассе

    Американские конгрессмены, возможно, не станут утруждать себя поисками в электронных архивах украинских СМИ и арифметическими подсчетами, но в Украине сразу обратили внимание на некоторые несовпадения в цифрах.

    Так, политолог Кость Бондаренко не поленился заняться архивными изысканиями и простой арифметикой.

    "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в Конгрессе США, заявил, что сегодня на вооружении армий ДНР и ЛНР — более 100 российских танков, 800 БТР, 1000 артиллерийских систем, 200 систем залпового огня", — отметил Бондаренко на своей странице в Facebook. И напомнил: 4 апреля 2015 года — уже после подписания Минских договоренностей — заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев сообщал, что на вооружении у ДНР и ЛНР — 700 танков, 110 БТР, 600 артиллерийских систем, 380 систем залпового огня".

    Политолог напомнил также, что примерно такую же цифру назвал 17 августа 2016 года Евгений Марчук в эфире 5 канала: "Абсолютно точно известно, что с той стороны находится 702 танков трех модификаций, это современные танки, танки, готовые к бою. Артиллерийских систем различных, ствольной артиллерии, реактивной и минометов — это больше тысячи".

    "12 декабря 2016 года во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте Петр Порошенко сказал: "На сегодняшний день я утверждаю, что количество танков, количество артиллерийских систем, систем залпового огня на оккупированной территории лишь на востоке нашей страны больше, чем на всем вооружении немецкого Бундесвера» (на вооружении в немецкой армии 322 танка, 2637 бронемашин, 217 артиллерийских систем, 55 РСЗО)", - цитирует Бондаренко слова главы государства.

    И задает вопрос: когда Россия вывела из Донбасса 600 танков и 180 систем залпового огня?

    По словам политолога, "если действительно так радикально сократилось количество оружия на этой территории, как утверждает господин Климкин, то он дал серьезный аргумент американцам, чтобы говорить о постепенном выполнении Россией своих обязательств".

    "Не можем же мы допускать, что на высоких постах в Украине сидят идиоты, которые берут цифры просто с потолка?" —  написал в завершение Бондаренко.

    Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем видеоблоге отметил, что практически все ведущие украинские СМИ сообщили о названной министром цифре (более ста танков) и задал вопрос: "А как же быть тогда с тем, что раньше говорил ранее президент Петр Алексеевич Порошенко? Ведь Петр Алексеевич Порошенко говорил про 700 танков – 700! Не 100". И привел в подтверждение соответствующие сообщения в СМИ.

    В общем, подвел итог медиаэксперт, либо надо признать, что Минские соглашения выполняются полным ходом, либо эти исчезнувшие 600 танков просто подорвали – "но тогда украинская армия на самом деле должна становиться первой уже не в Европе, а во всем мироздании, включая близлежащие планеты Солнечной системы".

    Павел Климкин в сенате США
    Facebook Министерства иностранных дел Украины
    Климкин в США: смыслы и значение. Опрос экспертов

    Впрочем, в выступлении Климкина, опубликованном на сайте МИД Украины, фигурирует другая цифра – 400 танков, в самом выступлении министра, если его слушать – «более 400», а в переводе Радио Свобода это звучит как… "большое количество", отметил путаницу с цифрами Шарий.

    Медиаэксперт, дойдя до первоисточника, нашел простую причину – неправильный перевод выступления (переводчица, по всей видимости, о чем-то задумалась).

    Зря некоторые заподозрили Климкина в диверсии! Но все равно, 400 танков — это не 700, о которых говорил Порошенко.

    Об оружии говорят и на суде в Гааге. Не обязательно позиция Киева окажется сильной, считает нардеп Евгений Мураев. По его словам, нужно помнить о наличии в Донбассе складов с оружием, о том, что значительное количество техники было брошено ВСУ на поле боя.

    "Но вот касательно новых образцов, которые использовались не на вооружении Советского Союза, а именно сейчас стоят, современные, на вооружении РФ – хотелось бы посмотреть. И тогда действительно, может быть, будут даны ответы на многие вопросы. В том числе, и – какие воинские части Российской Федерации участвуют в конфликте со стороны так называемых ДНР и ЛНР. Я на свой запрос в СБУ и в Министерство обороны такого ответа не получил", - заявил Мураев в эфире телеканала "112 Украина".

    Смотрите также: Выступление Климкина на сенатских слушаниях в США

    Депутат выразил надежду на то, что в рамках международного разбирательства миру, а не только Украине, будут предъявлены "доказательства, а не голословные обвинения со стороны политиков, которые сейчас являются властью и которым выгодно продолжать этот конфликт, чтобы зарабатывать деньги и списывать свою недееспособность на "гибридную войну"…

    Напомним, Павел Климкин также заявил, что поставка США "оборонительных вооружений" Украине послала бы РФ "мощный сигнал" и помогла бы Киеву защищаться от "российской армии".

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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