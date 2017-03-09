Россия передала в Гаагу "досье" по иску Украины

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация передала в Международный суд ООН документы, подтверждающие ее позицию по иску Украины, в российском "досье" около 800 страниц, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на слушаниях в Гааге.

Киев подал иск в Международный суд ООН против России в январе. Украина утверждает, что Москва нарушила две конвенции — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Москва эти обвинения отвергает. Слушания начались в понедельник, 6 марта, и завершились в четверг, 9 марта. Суд огласит решение по временным мерам в связи с иском Украины к России на открытом заседании, о его дате будет объявлено позднее, сообщили в инстанции.

"Мы уже передали, примерно 800 страниц", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что суд принимает только те материалы, подлинность которых можно подтвердить из открытых источников. Таким образом, по словам члена российской делегации, в российском "досье" есть скриншоты из соцсетей и архив новостей, в частности, украинских СМИ.

Ранее руководитель украинской делегации, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что ожидает решение Международного суда ООН до конца апреля. Она выразила надежду, что решение будет "справедливым". По мнению Зеркаль, Москва полагает, что российская сторона может делать все и "не нести никакой ответственности за свои действия".

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Политолог Вячеслав Потапенко считает, что суд в Гааге не будет иметь никаких последствий, кроме имиджевых, так как никакого механизма внедрения этого приговора не существует.