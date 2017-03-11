В МИД не исключают, что Гаагский суд ужесточит меры против РФ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украина может дополнительно обратиться в Гаагский суд в случае невыполнения Россией его решения, сообщила в интервью ZN.ua замглавы МИД Елена Зеркаль.

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"Прежде всего, решения МС ООН имеют особую природу. С ними не ходят в исполнительную службу. Решение снимает вопрос о том, должна что-то сделать Россия или нет. Должна. Поэтому на заседаниях Совета Безопасности ООН мы каждый раз будем требовать отчета о том, как Россия выполняет обязательное для всех решение Международного суда ООН. Это меняет саму манеру общения с Россией. Кроме того, никто не мешает нам дополнительно обратиться в МС ООН, чтобы он ужесточил меры в связи с тем, что РФ не соблюдает решение суда", — заявила она.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что слушания в рамках иска Украины против РФ о нарушении конвенции ООН по морскому праву начнутся 12 мая.