МИД: слушания по иску к РФ начнутся 12 мая

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Слушания в рамках иска Украины против РФ о нарушении конвенции ООН по морскому праву начнутся 12 мая. Об этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в опубликованном в субботу интервью еженедельнику "ZN.UA".

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Киев 14 сентября 2016 года инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года. В МИД Украины прогнозировали, что арбитражное разбирательство по иску Украины к РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву может занять до двух лет.

"Слушание по процедурным вопросам назначено на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы. Вполне возможно, что российская сторона, чтобы затянуть процесс, будет настаивать на том, что суд должен сначала принять решение относительно своей юрисдикции, а уже после рассматривать дело по существу. Наше мнение — невозможно рассматривать вопросы юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по существу", — заявила Зеркаль.

По данным МИД Украины, иск касается "нарушения права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма", который был присоединен к РФ. Также Украина будет апеллировать в иске к тому, что строительство моста через Керченский пролив и "неконтролируемая", по мнению Киева, добыча газа российской стороной наносят вред морской среде.

Также Киев намерен требовать подтверждения своих прав на пользование шельфом, прекращения "противоправных" действий РФ на его территории и возмещения убытков, которые были нанесены Украине в результате действий России. Сумму возможной компенсации должны определить эксперты, которых назначит арбитраж.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что иск Украины в Международный суд ООН в Гааге относительно финансирования Россией терроризма является первым подобным делом, который рассматривается в этом суде, поэтому оно будет непростым для рассмотрения.