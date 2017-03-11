Коррупция по-грузински. Эксперт о махинациях экс-генконсула Грузии

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Генпрокуратура вызвала на допрос бывшего генконсула Грузии Тимура Нишнианидзе. Он в свое время был внештатным советником бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Тимура Нишнианидзе сегодня ночью, 10 марта, задержали на трассе Киев-Одесса, где ему и объявили о подозрении и вызвали на допрос в ГПУ.

С чем может быть связано вручение подозрения бывшему генконсулу Грузии, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил политический эксперт Сергей Быков.

О чем свидетельствует объявление, о подозрении Тимуру Нишнианидзе, ведь он был внештатным советником Михаила Саакашвили. Стоит как-то связывать эти факты?

— Я не считаю, что дело с оглашением подозрения экс-генконсулу Грузии является каким-то политическим делом, и точно нельзя говорить о каком бы то ни было давлении на оппозицию, то, о чем говорит сам экс-генконсул Грузии в Украине. То есть он ассоциирует это с давлением на команду Саакашвили и с его якобы оппозиционной деятельностью. Я бы хотел сказать, что экс-генконсул Грузии не является гражданином Украины и сам не позиционирует себя как политика. Поэтому говорить о каких бы то ни было политических преследованиях не приходится. И более того, если даже оглашается о том, что это, возможно, политическое преследование, тогда здесь идет речь о вмешательстве гражданина третьего государства во внутриполитические процессы, что опять же противоречит законодательству. Соответственно, нельзя ставить дело этого экс-генконсула в один ряд с делами о политических преследованиях Лукаш, Ефремова или других оппозиционеров. Здесь, скорее, речь о непосредственно финансовых махинациях. Тем более, как мы видим по сообщению ГПУ, речь идет о расхищении порядка 12 миллионов долларов в эквиваленте на тот момент, и при этом мы говорим об эпизодах, которые состоялись в период до так называемой Революции достоинства, то есть это 2012-2013 год, когда еще Саакашвили как потенциального главы Одесской облгосадминистрации и не предвиделось, чтобы не говорить более грубо.

Возможно ли, что с помощью истории с Тимуром Нишнианидзе пытаются отвести внимание от дела Романа Насирова?

— Я считаю, что это абсолютно два разных дела, которые между собой не связаны ничем. Сейчас, вероятно, ГПУ хочет представить более положительно себя в обществе, предоставив такие данные о расхищении денег государственного бюджета.

Тимура Нишнианидзе подозревают в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц. По вашему мнению, могут в таком случае начать делать какие-то громкие заявления и по Михаилу Саакашвили?

— Я не считаю, что в принципе данное дело каким-то образом должно касаться Михеила Саакашвили или каким-то образом связано с самим Саакашвили. Поскольку речь идет о том времени, когда Михеил Саакашвили не только не был губернатором Одесской области, но и в принципе он не пребывал в это время в Украине. А что касается расхищений, они осуществлялись в предыдущий период, и здесь, скорее, дело об обычном уголовном преступлении, которое необходимо расследовать и наказать виновных.

Какой размер залога может быть избран Тимуру Нишнианидзе? Как будут развиваться события дальше?

— Размер данного залога будет устанавливать исключительно суд, но если мы говорим о сумме расхищений порядка 12 миллионов долларов, то мы должны предполагать, что адекватная сумма залога может быть в районе пяти-семи миллионов долларов.

Чего ждать от самого Тимура Нишнинидзе и стоит ли ждать какой-то реакции от Михеила Саакашвили?

— Да, сейчас и один, и второй человек заявили о том, что данное преследование является политически мотивированным, но опять же, этому нет никаких доказательств. Сегодня любое преследование защита пытается сформировать как политически мотивированное, поскольку в таком случае мы видим реакцию общественности на сам процесс и возможное избежание ответственности за совершенное правонарушение.

Будет какая-то реакция от посольства Грузии в отношении этого события?

— Я предполагаю, что посольство Грузии будет воздерживаться от комментариев относительно данного уголовного производства, поскольку сейчас у Украины и Грузии и так не самые лучшие отношения в связи с отказом Украины от экстрадиции Саакашвили, который находится в общенациональном розыске в Грузии. Поэтому я не предполагаю, что мы будем видеть какие-то политические заявления, либо какие-то ноты из МИДа Грузии.

Вызовет ли это событие резонанс в украинском обществе?

— По данным всех социологических исследований, сегодня одним из приоритетов общественности является борьба с коррупцией, и данная тенденция не сходит на нет, несмотря на все попытки препятствовать антикоррупционным расследованиям. Однако сама позиция экс-генконсула является достаточно солидарной с Саакашвили, и поэтому при помощи Саакашвили будет навязываться штамп обществу о том, что данное преследование является политически мотивированным, и соответственно вполне вероятно, что Саакашвили будет пытаться сформировать свою политическую риторику, исходя из позиции якобы политического давления.

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