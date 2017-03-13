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    Штаб блокады заявил о задержаниях в Кривом Торце под прикрытием БТР

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    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти (743)

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    До того, как пропала связь, штабу блокады сообщили, что спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у участников блокады официально зарегистрированное оружие.
    На месте штурма редута близ Кривого Торца. Архивное фото
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады торговли с неподконтрольной территорией Донбасса заявили, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте на железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области, сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

    Участники блокады Донбасса в Купянске
    Newsroom
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    "По ситуации в Кривом Торце. Последняя информация была, что спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у участников блокады официально зарегистрированное оружие. Затем с редутом в Кривом Торце снова пропала связь. Ни один мобильный телефон не отвечает. Только что позвонили из регионального штаба блокады в Белой Церкви. По их словам, с ними вышел на связь один из участников блокады и сообщил, что под прикрытием БТР и спецназа полиции идут задержания на редуте", — говорится в сообщении.

    В штабе блокады также сообщили, что после этого связь пропала, информация проверяется.

    Смотрите также: Разгон участников угольной блокады в Харьковской области

    Ранее организаторы торговой блокады в Донбассе обнародовали на своей странице в Facebook якобы приказ руководителя Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, согласно которому до 10 марта полиция должна собрать материалы о блокировании железной дороги и подготовить план задержания участников блокады, а до 20 марта их задержать и взять под арест. При этом при задержании в случае сопротивления полиция якобы может применять оружие.

    Позже сам он опроверг эту информацию. По его словам, "для привлечения к себе внимания решили подделать приказ Аброськина".

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