Аброськин: приказа задерживать участников блокады Донбасса не было

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Украины — руководитель управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин опроверг информацию о якобы изданном им приказе задержать участников торговой блокады Донбасса.

Организаторы торговой блокады в Донбассе в понедельник обнародовали на своей странице в Facebook якобы приказ Аброськина, согласно которому до 10 марта полиция должна собрать материалы о блокировании железной дороги и подготовить план задержания участников блокады, а до 20 марта их задержать и взять под арест. При этом при задержании в случае сопротивления полиция якобы может применять оружие.

Аброськин в Facebook написал, что "для привлечения к себе внимания решили подделать приказ Аброськина". "Уважаемые, опомнитесь и не распространяйте чушь", — призвал он.

Также в полиции Донецкой области опровергли информацию, распространяемую в СМИ, относительно ограничений на въезд в зону спецоперации для волонтеров.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.