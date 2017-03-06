Конец "Минска-2": Украине нужно учиться жить без света, зарплат и пенсий

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Торговая блокада Донбасса может поставить жирную точку в печальной истории попыток реализации "Минска-2". Конфликт спустя два года после достижения минских договоренностей не урегулирован, продолжаются обстрелы (противоборствующие стороны традиционно обвиняют друг друга а нарушениях очередного "режима прекращения огня"), тяжелое вооружение не отведено, реализовать политическую часть соглашений Киев не в состоянии — не позволят радикалы.

Украинская власть оказалась не в состоянии элементарно очистить железнодорожные пути, заблокированные еще в январе 2016 года ветеранами АТО при участии нескольких нардепов. Блокировщики заявили сначала, что требуют освободить всех пленных и прекратить торговлю с непризнанными ДНР и ЛНР.

Вопрос о пленных, впрочем, вскоре был забыт. Что до торговых операций, то выяснилось: несмотря на АТО, (преподносимую и миру как "война с Россией") они имеют место. Пока одни гибнут под снарядами, другие считают прибыль. Из республик идет (точнее — шел) уголь на украинские ТЭЦ, а уголь добывают на предприятиях Рината Ахметова, имеющих украинскую прописку. Эти предприятия платили налоги в украинский бюджет, но и республики не оставались в накладе.

Один из организаторов блокады, нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко заявил в телеканала NewsOne, что за год ДНР и ЛНР получают от Украины около миллиарда долларов. По словам депутата, "…торговля на крови — это единственная причина, по которой идет война, которая выгодна обеим сторонам конфликта".

Масштабы торговых связей между воюющими сторонами ясны из признания премьера Украины Владимира Гройсмана. По его словам, цена блокады для Украины — 3,5 миллиарда долларов и 75 тысяч рабочих мест в горно-металлургическом комплексе. Плюс обесценивание гривны… За все заплатят рядовые граждане. Не будем забывать и об угрозе веерных отключений. По мнению премьера, эта блокада — "в интересах россиян".

Ранее Гройсман заявлял, что блокада поставок угля с неподконтрольной территории Донбасса невыгодна Украине, поскольку заставляет украинские металлургические предприятия закупать уголь у России.

А министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил в пятницу, 3 марта, что намерен инициировать введение Кабмином запрета на импорт угля антрацитовой группы из России — поскольку, по его мнению, РФ якобы может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но — с наценкой.

В республиках Донбасса, не дождавшись выполнения Киевом ультиматума о прекращении блокады, ввели внешнее управление на 43-х предприятиях украинской юрисдикции и… объявили "встречную" блокаду Украине.

По словам главы непризнанной ДНР Александра Захарченко, жители республики "научились жить в блокаде", и теперь — "мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем".

"Нам Украина, для того чтобы выжить и жить нормально, не нужна. Это мы нужны были ей. Пускай они перекрывают все: автодороги, железнодорожные пути, минируют поля. Это все, на что Украина способна. Они с 2014 года научились скакать на майдане, а теперь пусть учатся жить без света, тепла, скоро без продуктов, без зарплаты и без пенсий", — заявил Захарченко, чьи слова цитирует Донецкое агентство новостей.

В ДНР заявляют, что само решение о введении внешнего управления продиктовано стремлением не допустить остановки предприятий.

Теперь же "Порошенко доигрался", заявил Захарченко: уже не имеет значения, сможет ли он обуздать радикалов — потоки продукции будут перенаправлены на территорию РФ.

Но, конечно, и самим республикам предстоит пройти через серьезные испытания, считает донецкий журналист и блогер Денис Селезнев.

По его словам, "проблема в том, что они (блокировщики — Ред.) пилят сук, на котором мы (ДНР и ЛНР — Ред.) тоже сидим…".

"Если про Ахметова говорить, что такое Ахметов (его предприятия в республиках- Ред.)? Сто тысяч сотрудников и еще триста тысяч членов семей. То есть, 10% населения ДНР и ЛНР зависят от него непосредственно… получая зарплату. Кроме того, куча смежников, которые обслуживают все эти комбинаты: транспортные компании, железная дорога. По сути, если это «ляжет», то половина населения республики остается ни с чем вообще. Вот это проблема", — сказал Селезнев.

Он добавил, что блокада — очень опасная игра, "если ты "вырубаешь" основу жизнедеятельности, то есть риск, что все это в каменный век какой-то скатишься".

По словам Селезнева, перспектива, что страна такого размера, как Украина, опустится во что-то доисторическое, не должна вообще никого радовать: мы видим пример Сирии, откуда "бегут сотни тысяч, миллионы людей — кому от этого хорошо?"

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Похоже на то, что власти Украины понимают всю серьезность ситуации. В штабе блокады заявили о том, что будто бы готовился (и готовится) силовой разгон. Кроме того, координатор штаба Анатолий Виногродский сообщил в субботу, что полиция сразу в нескольких городах нагрянула домой к участникам блокады — это "давление". Сообщается, что поезд, заблокированный в январе, продолжил движение.

В то же время, в штабе блокады опровергают информацию о том, что движение поездов в районе Золотого возобновлено. Готовы поддерживать блокаду некоторые регионы на западе Украины.

P.S.Тем временем ветераны АТО объявили о создании "нового редута" на станции Конотоп в Сумской области — для того, чтобы пресечь торговлю с РФ.

Сообщается, что "штаб планирует в течение месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных железнодорожных приграничных переходов, по которым ведется торговля со страной-агрессором…".