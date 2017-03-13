На редут в Кривом Торце прибыла группа СБУ - организаторы блокады

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады торговли с ЛНР и ДНР заявили, что в их лагерь в Кривом Торце Донецкой области прибыла группа Службы безопасности Украины.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Поступила информация о том что на редут "16 добровольческого батальона" в Кривом Торце начался штурм", — говорится в сообщении штаба организаторов блокады в Facebook.

Указывается, что сначала полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь заехали неизвестные на БТР.

"На данный момент связь с редутом отсутствует. Штаб принимает меры по обороне других редутов и выясняет ситуацию на редуте "16 добровольческого батальона", — говорится в сообщении.

Позже участники блокады сообщили, что связь с редутом в Кривом Торце восстановлена, а штурма как такового не было, на БТР приехала спецгруппа СБ.

"Уточняем информацию. На Редут прибыла спецгруппа СБУ под командованием майора Остафейчука. Мобильная связь исчезла "сама по собе". В составе группы — БТР и несколько микроавтобусов. Идет проверка документов и фотографирования. Старший группы СБУ рассказывает сказки что проводит "антитеррористическую операцию" которая никак не связана с Блокадой:) С редута Запорожье в Бахмуте сообщают, что туда ранее также прибыла группа, но спецназа полиции. Штаб будет информировать об изменении ситуации", — сказано в сообщении.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.