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    Киев

    "Азовцы" заблокировали отделение "Сбербанка" в Киеве бетонными блоками

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    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (59)

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    Акция протеста проходит под отделением "дочки" российского банка на улице Владимирской в центре Киева. В ней принимают участие два народных депутата - Андрей Билецкий и Олег Петренко.
    Блокирование отделения Сбербанка бетонными блоками в Киеве
    vk.com/batalion.azov

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Представители "Гражданского корпуса", созданного на базе "Азова", блокируют отделение "дочки" российского "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве, сообщается на странице батальона "Азов" во "ВКонтакте".

    К активистам присоединились народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко.

    "Вместе с десятками ребят (Билецкий и Петренко — Ред.) подносят к стенам банка бетонные блоки. Активисты скандируют "Нет российским банкам", — говорится в сообщении.

    vk.com/batalion.azov
    Андрей Билецкий во время блокирования отделения "Сбербанка" в Киеве

    Организаторы блокады Донбасса заявляют, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Смотрите также: "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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