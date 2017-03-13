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13.03.201715:22
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    Как "Национальный корпус" замуровал вход в "Сбербанк" в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (60)

    58
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция Национального корпуса под Сбербанком

    Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", замуровали витрины и вход "Сбербанка" на улице Владимирской в Киеве. В акции участвовали народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко.

    "Мы будем давить на власть, чтобы она в лице Гонтаревой и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова отобрала лицензию", — заявил один из активистов.

    Смотрите также: "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    Организаторы акции заявили, что если до апреля работа "дочки" не будет прекращена официально, они сами "закроют" все отделения банка в стране. В ночь на понедельник неизвестные по всей Украине залили банкоматы "Сбербанка" монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил Кабмин срочно обратиться к Нацбанку и Совету нацбезопасности и обороны, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций к "дочке" "Сбербанка" из-за начала обслуживания материнским банком граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

     

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