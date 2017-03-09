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    "Сбербанк" в Одессе облили краской и расписали оскорблениями

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    На данный момент рабочие отчищают окна и двери от краски. На фото видно, что на стенах финансового учреждения написано "Гонтарева, гори в аду" и "Пособники ДНР, ЛНР".
    Атака на Сбербанк в Одессе 9 марта 2017 года
    Думская.net

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Хулиганы нанесли оскорбительные надписи на стены здания отделения "дочки" российского "Сбербанка" в Одессе, сообщают местные СМИ.

    Ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что готов инициировать применение санкций к "дочке" "Сбербанка", если подтвердится информация об обслуживании российским банком по паспортам самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР.

    "Днем 9 марта отделение "Сбербанка России", расположенное на углу улиц Жуковского и Польской, подверглось нападению активистов организаций "правого" толка. Стену банковского отделения исписали фразами: "Гонтарева (глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева — Ред.), гори в аду", "Зачинено ("закрыто" по-украински)", "Пособники ДНР, ЛНР", — пишет "Таймер".

    Думская.net
    Атака на "Сбербанк" в Одессе 9 марта 2017 года

    На данный момент рабочие отчищают окна и двери от краски, отмечается в материале.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, власти руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что для него признание РФ паспортов самопровозглашенных республик является "очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права".

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