КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Полк"Азов" сообщил, что неизвестные по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков. На их экраны клеится наклейка #RUSBANKOVER, такие же наклейки наносятся на витражи и двери банков. Кроме того, банкоматы заливаются монтажной пеной. Об этом сообщает на странице полка "Азов" в соцсети ВКонтакте.

Смотрите также: "Азов" против "Сбербанка" в Харькове

"Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года продолжает и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", — говорится в сообщении "Азова".

ВКонтакте полк "Азов" "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков

Напомним, представители "Азова" более месяца проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка. В частности, в конце февраля активисты в центре Одессы облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!".