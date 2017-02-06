"Азовцы" с балалайками пикетировали "Сбербанк России" в Ивано-Франковске

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. "Национальный корпус", созданный на базе батальона "Азов", в понедельник пикетировал отделение "Сбербанка России" в центре Ивано-Франковска, в акции протеста принимали участие несколько десятков человек.

Участники протеста призывали прохожих "бойкотировать российские банки", наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью "Внимание, это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". В руках они держали балалайки.

radiosvoboda.org Акция протеста под отделением "Сбербанка России" в Ивано-Франковске 6 февраля 2017 года

"Мы хотели пролить свет на то, какой реально является деятельность российских банков. Когда мы проводили мониторинг по Ивано-Франковску, обидно было, что только в центре города мы насчитали 15 отделений различных российских банков: Сбербанк, БМ банк, Виесте банк и Альфа-банк", — цитирует координатора "Национального корпуса" в области Сергея Сивачука Радио Свобода.

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По его мнению, при молчаливом согласии "червь российских банков медленно, но уверенно выедает украинскую экономику изнутри".

Неделю назад представители партии пикетировали центральные офисы "дочек" российских банков в Киеве. Они проходили почти ежедневно.