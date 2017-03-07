"Сбербанк" начал обслуживать граждан с паспортами ДНР и ЛНР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина/Прайм. "Сбербанк России" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка, подконтрольного государству.

"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР, "Сбербанку" потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день "Сбербанк" готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", — сообщили в "Сбербанке".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.