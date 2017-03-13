"Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

Гражданский корпус "Азов" сообщил, что неизвестные по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков. На их экраны клеится наклейка #RUSBANKOVER, такие же наклейки наносятся на витражи и двери банков. Кроме того, банкоматы заливаются монтажной пеной. Об этом сообщает на странице полка "Азов" в соцсети ВКонтакте.

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"Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года продолжает и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", — говорится в сообщении "Азова".