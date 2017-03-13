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13.03.201706:17
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    "Азов" заявил о "войне" против банкоматов российских банков

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (57)

    5302
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"
    Азов сообщает об акции против банкоматов российских банков
    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков
    ВКонтакте полк "Азов"

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    "Азов" сообщает об акции против банкоматов российских банков

    Гражданский корпус "Азов" сообщил, что неизвестные по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков. На их экраны клеится наклейка #RUSBANKOVER, такие же наклейки наносятся на витражи и двери банков. Кроме того, банкоматы заливаются монтажной пеной. Об этом сообщает на странице полка "Азов" в соцсети ВКонтакте.

    Смотрите также: "Азов" против "Сбербанка" в Харькове

    "Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года продолжает и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", — говорится в сообщении "Азова".

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