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    В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (48)

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    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа
    Активисты Азова в Одессе облили краской здание Проминвестбанка
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    Одесса медиа

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    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"

    В центре Одессы облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!", сообщает информагентство "Одесса-Медиа".

    Смотрите также: "Азов" против "Сбербанка" в Харькове

    По данным издания акцию проводили представители Национального корпуса. По словам лидера одесской организации корпуса Александра Новосельского, подобные акции Национальный корпус проводит по всей стране, но в Одессе такая — первая.

    Кроме того, участники акции обклеили здание банка листовками с изображением Кремля и надписью: это "банк страны-агрессора, он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги". Они также жгли дымовые шашки.  

    Во время акции присутствовали полицейские, но никого не задерживали.

    Представители "Азова" третью неделю проводят акции возле офисов "дочек" российских банков в разных городах. Они блокируют работу финансовых учреждений и добиваются их ухода с украинского рынка.

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